General Motors, Çin'de hükumet teşviklerinden sonra 5000 dolara iki kişilik elektrikli araçlar satmaya başladı.

General Motors, Çin'deki ulusal ve yerel araç teşviklerinden sonra 5000 dolara mal olan küçük bir elektrikli otomobil satmaya başladı: Daha çok basit ulaşım ihtiyacını karşılayacak bir araç olan Baojun E100. İki kişilik bu aracın dingil açıklığı yalnızca 160 santimetre. Bu da Daimler'in Smart ForTwo'un'dan bile daha kısa demek oluyor.

General Motors henüz aracın fiyatını açıklamadı. 36 beygir gücündeki E100, saatte 100 kilometre hıza kadar çıkabiliyor ve tam şarjla 150 kilometre yol gidebiliyor.

E100 araç içinde 7 inçlik bir ekran ve dahili Wi-Fi gibi kolaylıklar sağlıyor. Ayrıca aracın tüm versiyonlarında park sensörleri ve yaya uyarı sistemleri bulunuyor. Üst düzey modellerde dokunmatik ekran ve anahtarsız giriş gibi çeşitli özellikler de yer alacak.

Baojun, General Motors ve SAIC-GM-Wuling'ın yerel pazar için çıkardığı ortak bir marka. Araştırmalara göre Baojun, Çin'in en popüler 8. araba markası konumunda. E100, Baojun'un ürettiği ilk elektrikli otomobil oldu.

GM'nin açıklamalarına göre ilk 200 aracın satışı için 5000'den fazla ön kayıt yapıldı bile. Bu hafta 500 araç daha satışa sunulacak. Satışlar başlangıçta Çin'in güneyindeki Guanxi bölgesiyle sınırlı olacak.

Çin, dünyadaki en büyük otomobil pazarına sahip. Mevcut Çin hükumeti, elektrikli araçlar konusunda büyük yatırımlar ve teşvikler yapıyor. Uluslararası Enerji Ajansına göre dünya çapında satılan tüm elektrikli araçların %40'ı Çin'de alınıyor.