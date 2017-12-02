Dünya'nın en büyük otomobil üreticilerinden General Motors, 2019 yılında otonom taksi hizmetine başlayacağını duyurdu.

General Motors (GM) CEO'su Mary Barra, şirket yöneticilerini ve yatırımcıları bilgilendirdiği toplantıda kıyı bölgelerinin otonom araç piyasası için en büyük fırsatlar olduğuna inandıklarını söyledi. Barra, otonom araç ile ilgili planlarında güncellemeye gittiklerini belirtti. Bununla birlikte GM, piyasaya ilk kez girmiyor, şirketin bir alt kuruluşu olan Cruise Automation, halihazırda San Francisco'da Chevy Bolts araçlarının testlerini sürdürüyor.

General Motors, otonom araçlarının yolcuları güvenli bir şekilde gidilecek yere götürmelerinin sağlanmasının yanı sıra sürüş maliyetlerinin de düşeceğini belirtiyor. Şirketin otonom araçların daha verimli bir kullanım sağlayacağını öne sürüyor. Yani normal taksilere göre otonom taksiler kilometre başına daha düşük bir ücret alacak.

GM başkanı Dan Ammann, yaptığı açıklamalarda otonom araç teknolojisinin piyasaya sürülmesiyle çok daha hızlı bir şekilde gelişeceğini belirtti. Ammann bir başka açıklamasında da bu araçların ne kadar güvenli olduğunu insanlara göstermek istediklerini söyledi. Bu arada halihazırda şirketin en büyük rakiplerinden birisi konumunda bulunan Google'ın Waymo otonom araçları, GM'nin 2019 hedeflerinin temel sebeplerinden birisi olabilir. Şirket 2019 yılında ABD yollarına çıkarak otonom araç pastasından büyük bir pay almayı hedefliyor.