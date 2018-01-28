General Motors'un Chevy Bolt marka otonom aracının karıştığı kazada motorsiklet sürücüsü boynundan ve omuzundan yaralanmış, kazadan firmayı suçlamıştı. Firmaya dava açan şahıs, otonom araçlarla ilgili bazı soruları gündeme getiriyor.

Otonom araç üreticileri yükümlülüğü beraberinde getiren kazalar sonucu açılacak davaları korkuyla bekliyorlardı. Nitekim bu korku gerçek oldu. General Motors bu tip sorunların ne denli kompleks hale gelebileceğini görecek hakkında açılan yeni dava ile.

Aralık ayında bir motorsiklet ile firmanın otonom 'Chevy Bolts' aracı arasında gerçekleşen kaza sonrasında Oscar Nilsson adlı şahis, General Motors'u suçladı. Olayların gelişimiyle ilgili olarak yaptığı açıklamaya göre şerit değiştirirken otonom Bolt'un arkasından gitmekte olan Nilsson, aracı geçmeye çalışmış fakat aracın aniden kendi bulunduğu şeride girmesi nedeniyle arkadan çarparak, boynunun ve omuzunun yaralanmasına neden olmuş.

Fakat GM ise yaptığı açıklamada, bu anlatımın doğru olmadığını ifade etti. San Francisco Polis Departmanı'nın hazırladığı kaza raporuna atıfta bulunan firma, raporda herhangi bir suçlamanın yer almadığını, bilakis henüz yeterince güvenli olmamasına rağmen motorsiklet sürücüsü Nilsson'ın, Bolt'un şeridine geçtiğini belirttiğini vurguladı.

Otonom sürüş teknolojisinin kazalardaki yerine dair tartışmalar devam ediyor. Örneğin Tesla' da bu tip bir kazaya karışmıştı vaktiyle. Fakat bu olaylarda araç içrerisinde bulunan şahsın sadece destek anlamında yer aldığı tam otonom araçlardan çok, sürücünün de kısmen sorumluluğunun olduğu yarı-otonom araçlar söz konusu. İşte bu durum da, General Motors olayında olduğu gibi sorunlara yol açıyor. Eğer GM herhangi bir şekilde bu olaydan ötürü sorumlu tutulacak olursa, bu sorumluluğun neden olduğu hata aracın geliştiricilerine mi ait olacak (yeterince akıllı olmayan çarpışma önleyici sistemler geliştirmedikleri için), yoksa ani hareketlere karşı uyarıda bulunmadığı için destek anlamında araç içerisinde yer alan kişiye mi?

Bu sorulara bütünsel anlamda bir cevap olma özelliği göstermeyecek bu dava belki ama, gelecekteki davalar için emsal teşkil edebilir.