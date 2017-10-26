Genetik Bilimciler, Yeni Bir Domuz Irkı Yarattılar!

Çinli Genetik Bilimciler, domuzların genetiği ile oynayarak normallerinden çok daha az yağ oranı olan bir domuz ırkı yarattılar.

Çinli bilim insanları, domuzların genetiği ile oynayarak yağ oranı düşük mutant domuzcuklar üretmeyi başardılar. Ulusal Bilimler Akademisi’nde yayınlanan bir makalede ortaya çıkan araştırmada yağ oranı çok yüksek olan domuz türünün genetiği ile oynanarak vücut yağ oranlarının yüzde 24 düşmesi sağlandığı belirtildi.

Diğer domuzlara göre yüzde 24 daha az yağ oranı bulunan 12 sağlıklı domuzu dünyaya getirdiklerini belirten araştırmacılar, domuzların bunu nasıl sağladığını da açıkladılar. Bilim insanlarının açıklamasına göre domuzlar, vücudunda yağ tutmak yerine bunu enerjiye ve ısıya çeviriyorlar. Bu da soğuk alanlarda bulunan çiftliklerde domuzların ısıya ihtiyaç duymadan yaşayabilmelerini sağlıyor.

Piyasaya Girmez

Biyolojik açıdan çok büyük bir buluş olmasına rağmen gıdalarımızın genetiği değiştirilmiş hayvanlardan oluşmasını istemeyen insanlardan dolayı bu domuzların seri üretime geçemeyeceği düşünülüyor. Missouri Üniversitesi Hayvan Bilimleri Profesörü R. Michael Roberts’a göre bu biyolojik makale teknolojik açıdan çok önemli. Buna rağmen Amerikan Gıda ve İlaç Birliği’nin(FDA) genetiği değiştirilmiş domuzlara izin vermeyeceğini düşündüğünü söyleyen Roberts, insanların henüz buna hazır olmadığını belirtiyor.

Öte yandan Utah Eyalet Üniversitesi Veterinerlik Okulu Öğretim Görevlisi Chris Davies’in yaptığı açıklamaya göre bu tarz genetiği ile oynanmış canlılara ihtiyacımız var. 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyar kişiyi bulması bekleniyor, bu da gıda konusunda yeni ve doyurucu besinler üretmemiz gerek anlamına geliyor.

Domuzları Zayıflatan Genler Fareden Alındı

Domuzlar bir memeli olmasına rağmen çoğu memelide bulunan UCP1 adlı genin bulunmamasından dolayı daha yağlı bir vücuda sahip oluyorlar. İşte bilim insanları bu geni farelerden alarak 2 bin 553 adet embriyonun içerisine ekleyip bunları taşıyıcı annelere yerleştirdi. Bu taşıyıcı annelerden 3 tanesi hamile kalarak toplamda 12 yavru doğurdu.

Yapılan araştırmalarda yağ oranı diğer domuzlara göre daha düşük olan bu domuzlar piyasaya karışırsa, zamanla yeni bir domuz türü ortaya çıkabilir.

Şu anda etik açıdan pek mümkün olmasa da benzer bir teknoloji gelecekte insanlar üzerinde de yapılabilir. Bazı insanların metabolizma hızlarının farklı olduğu bilinen bir gerçek, bu metabolizmanın anne karnında ne olacağı belli olursa şişmanlık geleceğin sıkıntısı olmaktan çıkabilir.