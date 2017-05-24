Genişbant İnternet Erişimi Yaygınlaşıyor!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, başta fiber internet altyapıları olmak üzere önemli açıklamalarda bulundu.

İnternet erişiminin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bu çalışmalar doğrultusunda ülke genelinde genişbant internet erişimini yaygınlaştırmaya başlıyor.

Kamu Teknoloji Platformunun (KTP) ATO Congresium'da düzenlediği Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı'nın açılışında, çeşitli konulara değindiği açıklamalarda bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, genişbant internet erişiminin yaygınlaştırılması konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Arslan'ın söz konusu açıklamaları şu şekilde:

"Akıllı şehirlerde birçok hizmetin vatandaşa sunulması konusunda genişbant internet altyapısına ihtiyaç duyuluyor. Genişbant internet erişiminin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktayız. Fiber hat uzunluğunu son 14 yılda 80 bin kilometreden 300 bin kilometreye çıkardık. Mobil şebekede 2009'dan itibaren 3G hizmeti vererek, Nisan 2016'dan itibaren de 4,5G seviyesine çıkararak hizmet kalitesini artırdık. 4,5G hizmetlerinden yararlanan abone sayısı 1 yılda 52 milyonu geçti. Bunun üçte birinden fazlasının cihazları uygun olarak aktif kullanıcı olduğunu biliyoruz. Mobil abone sayısında 75 milyonun üstüne çıktık. Mobil abone yoğunluğu yüzde 94'ü aştı. Makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı da 4 milyona ulaştı. Türkiye haberleşme ve bilgi teknolojileri konusunda dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri oldu ancak genişbant erişim imkanı sağlayan fiber ve mobil altyapılarını, gelecekteki ihtiyaçları dikkate alarak daha hızlı kurmamız gerektiği de hepimizin malumları"

Son dönemlerde fiber altyapı ve baz istasyonları kurma çalışmalarında bazı sorunlar ve bu sorunlardan kaynaklı aksaklıklar bulunuyor. Özellikle fiber internetin belirli hatlardan geçmesi ve bu hatların oldukça yakınlarında bulunan sokaklardaki kullanıcıların fiber internetten yararlanamamaları, bu sorunlardan bazıları. İşte bu sorunlara yönelik olarak da çözüm odaklı mevzuat çalışmaları yaptıklarını belirten Bakan Arslan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile de çalışmaları ve önerilerini paylaştıklarını ifade etmekte.

Türkiye'nin Ulusal Genişbant Stratejisini oluşturarak gelecek ay içinde yayımlamayı düşündüklerini de sözlerine ekleyen Arslan, bakanlık olarak "akıllı şehircilik" anlayışını benimsediklerini ve bu anlayışın temelinde de fiber ve baz istasyonu altyapılarının yattığını ifade etti.