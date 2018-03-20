Geocaching'de Gezegen Kaşifi Olmanın Yolları

Tüm dünyada birçok katılımcısı olan 'Geocaching' isimli enteresan ve keyifli oyun, son derece eğlenceli bir etkinlik ile tüm dünyadan katılımcıları güneş sistemimizi keşfe çağırıyor.

Tüm dünyada farklı ülkelerde seveni bulunan 'Geocachers' son derece keyifli bir oyun ve doğa sporu. Farklı oyuncular istedikleri bölgelere, içine küçük bir hediye ya da bir not bıraktıkları kutuları saklıyorlar ve konumunu GPS ile belirleyip diğer kullanıcılara iletiyorlar. Kutuyu bulan oyuncu ise içindeki notu ya da hediyeyi alıp yerine yenisini koyuyor ve bu böyle zincir şeklinde devam ediyor. Kutuları bir ormanda, ağaçta ya da kampüsünüzde bulmanız mümkün. Bu kadar sevilmesinin sebebi ise doğa yürüyüşü yaparken ya da sokakta dolaşırken biir hediye bulma heyecanı olabilir.

Türkiye'de bu oluşuma dahil olan kullanıcılar Geocachers'a 'hazine avı' demeyi uygun görmüşler ve dönem dönem çok yaygın olmasa da ülkemizde de oynanmış. Şimdi ise yeni ve enteresan bir etkinlikleri var. Kullanıcılar kendi aralarında bir tür yarış başlatacak ve buldukları özel sandıklardan puanlar kazanacaklar. Kazandıkları puanlar ve buldukları eşyalar ise onları 'güneş sistemimizdeki tüm gezegenleri keşfeden ilk uzay kaşiflerinden biri' yapacak. Meraklıları için ise bu etkinlikte başarılı olmanın yolları, bu konuda oldukça deneyimli dört farklı kişiye sorulmuş.

Annie (Kullanıcı Adı: Love)

Annie'ye göre hazine bulmaya çalışırken kalabalık arkadaş gruplarıyla çalışmak önemli. Böylece daha kısa sürede daha fazla hazineye ulaşabilirsiniz. Bir günde bulabildiğiniz maksimum hazine sayısını sürekli kontrol ederek kendi rekorunuzu kırmaya çalışmak ve yapılan etkinliklere katılmak da oldukça önemli bir detay.

Jeff (Kullanıcı Adı: gearguru)

Jeff'e göre de başarılı olabilmenin en önemli basamağı arkadaşlarla birlikte çalışmak ve bunu yaparken bir plan oluşturup takım çalışması olarak yürütebilmek. Şimdiye kadar çözdüğü 200'den fazla bulmaca olduğunu söyleyen Jeff, bunu takım çalışmaları sayesinde yaptığını ve arkadaşlarla olmanın her zaman daha eğlenceli olduğunu söylüyor.

Cindy (Kullanıcı Adı: Frau Potter)

Her zaman listeler hazırlayarak çalışmanın daha kolay olduğunu söyleyen Cindy, bu etkinlikte de böyle yapacağını ve bazı listeler hazırlamaya başladığını söylüyor. En fazla ziyaret edilen favori noktaları ve önemli haritaları listeleyerek kısa sürede olabildiğinde fazla sayıda özel kutuya ulaşmayı planlayan Cindy, bu sayede çok daha rahat ve eğlenceli bir etkinlik olacağını düşünüyor.

Jenn (Kullanıcı Adı: MissJenn)

Jenn özel kutulardan bir tanesini şimdiden bulmuş ve oyunun böyle bir etkinlik yapmış olmasının çok güzel bir fikir olduğunu düşünüyor. O da listeler hazırladığını ve bazı küçük etkinlikler yapıp arkadaşlarıyla birlikte çalıştığını söylüyor. Hazırladığı ve ev sahipliği yaptığı kostüm partisinin herkesi etkinliğin ruhuna daha kolay soktuğunu ve bunun da herkes için eğlenceli ve faydalı olduğunu da ekliyor.