Nightflyers'ın Dizisi Game of Thrones'a Benzemeyecek

2011 yılında dizi olarak hayatımıza girdiğinden beri neredeyse bir gün bile gündemden düşmeyen Game of Thrones'un yazarı, George R.R Martin'in elinden çıkan Nightflyers bambaşka bir yapım olacak.

Game of Thrones dizisi ile milyonları başına toplayan George R.R. Martin'in 1980 yılında yayınlanan kitabı Nightflyers dizi oluyor. Tabi ki yazarının aynı olması, yaratacağı evrenin Westeros dünyasına benzer olacağı anlamına gelmeyecek. Hatta hem konusu hem de yapısı itibarı ile Game of Thrones'tan epeyce alakasız olacak.

1987 yılında film olarak uyarlanmış bu kitap, hem eleştirmenlerden, hem de diziyi oylayan IMDB kullanıcılarından çok düşün notlar almış durumda. Film her ne kadar başarısız olsa da, Syfy öncülüğündeki dizi oldukça iddialı geliyor. Hikaye gelecekte geçiyor ve yeryüzünün neredeyse tamamen mahvolması sonucu, bir grup bilim insanının bu felaketten kurtularak, evrenin öteki ucundaki Volcryn'ler ile irtibata geçmeye çalışmasını işliyor. Bu çok gelişmiş uzay gemisine binen Nightflyers adlı ekibin yegane amacı ise hem kendilerini, hem de bulabildiği insanları kurtarmak.

Hem ele aldığı konu, hem de yapısının daha gerilim ve korku öğeleri içermesiyle oldukça farklı bir deneyim yaşatacağa benzeyen dizinin çekimler İrlanda'da başlamış durumda. Amerika özelinde Syfy tarafından yayınlanacak olan dizi, Netflix aracılığı ile de tüm Dünyayla buluşacak. "George R.R. Martin'den babam çıksa izlerim!" diyenler şimdiden tırnaklarını yemeye başlayabilir.