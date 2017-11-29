Hayalet Vatozu Gibi Yüzen Su Altı Robotu MantaDroid

Araştırmacılar, İngilizce adı 'Manta Ray' olan ve su altında süzülerek yüzen 'hayalet vatozuna' benzer şekilde yüzebilen, ‘MantaDroid’ adını verdikleri bir su altı robotu yaptılar.

Saniyede kendi cüssesinin iki katı hızıyla ve 10 saat boyunca yüzebilen robotik hayalet vatozu, gelecekte yapılacak su altı araştırmalarında kullanılabilecek.

Hayalet vatozları, doğanın en zarif ve etkin yüzücüleri olarak bilinirler. Bir çok su altı türünün aksine, sahip oldukları itme mekanizması, akıntılı denizlerde bile göğüslerini zahmetsizce dalgalandırarak yol almalarını sağlar. Bu ayırt edici özellik, söz konusu mekanizmanın altında yatan bilimi anlamaya ve benzer mekanizmaları otonom su altı cihazlarına uyarlamaya dönük yoğun bir ilgiye neden olmuştu.

Biyolojik yapılardan esinlenmiş bir su altı cihazı geliştirmeye odaklanan araştırmacılar, genç bir hayalet vatozunu temsil eden ‘MantaDroid’ adlı robotu yaptılar. Robotun boyu 35 cm, genişliği 63 cm ve ağırlığı ise sadece 0.7 kg.

Araştırmacılar, iki yıl süren kapsamlı bir akışkan dinamiği araştırması ve 40 farklı yüzgeç tasarımının test edilmesini içeren çeşitli deneylerden sonra MantaDroid’i tasarlayarak, optimize ettiler. Araştırmacıların nihai aşamada robotun üzerine monte ettikleri yüzgeçler, PVC tabakalardan yapılma bir çift esnek göğüs yüzgecinden oluşuyor. Araştırmacıların yüzme havuzunda gerçekleştirdikleri test esnasında bu yüzgeçler, iyi bir manevra kabiliyeti ve yüzme kapasitesi sergilediler.

Singapur National Üniversitesi makine mühendisliği bölümünde doçent olan Chew Chee Meng robotun çalışma sistemiyle ilgili olarak şu açıklamayı yapıyor: “MantaDroid, hayalet vatozunun yüzgeç çırpma kinematiğini birden fazla motorun kullanıldığı yüzgeçlerle sağlanan hareket mekanizmasının taklit edildiği birçok diğer yüzgeç çırpmaya dayalı su altı robotunun aksine, her bir yüzgeçte bir motor bulundurur. Daha sonra zincir hareketleri güçlendirmek üzere yüzgeçlerin pasif esnekliğinin suyun akışkan mekaniği ile doğal olarak etkileşmesini sağlarız.”

Bu denli zarif bir su altı canlısını, yüksek hassasiyette taklit edebilen araştırmacıları kutlamadan geçemiyoruz. Bu çalışmanın bir çok diğer zorlu araştırmaya bilim adına ışık tutacağı şüphesiz.