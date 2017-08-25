Gerçek Arttırılmış Gerçeklik İlk Kez Araçlarda Kullanılacak!

WayRay CEO'su Vitaly Ponomarev, arttırılmış gerçeklik teknolojisinin ilk kez otomobillerde gerçek bir amaca hizmet edeceğini söyledi.

Önümüzdeki 7 yıl içerisinde, otomobil endüstrisi dışında ‘gerçek’ arttırılmış gerçeklik kullanan bir endüstrinin olması beklenmiyor. Bunun nedeni, arttırılmış gerçekliğin nesnelere tam olarak aktarılamamış olması. Şu an için bu teknoloji yalnızca akıllı telefon, tablet gibi küçük cihazlarda kullanılıyor. Fakat otomobillerde ilk kez tam olarak arttırılmış gerçekliğin ne olduğunu göreceğiz.

Arttırılmış gerçeklik teknolojisinin tam olarak kullanılabilmesi için elimizde çok güçlü donanımlar olması gerekiyor. Gerçek şu ki, telefonlar ya da giyilebilir teknoloji bunun için yeterli değil. Telefon kadar milimetrelerle tasarlanan cihazlarla yüksek çözünürlüklü arttırılmış gerçeklik görüntüleri oluşturmak bugün için imkansız.

Şu an elimizde arttırılmış gerçekliği kullanmak için en uygun cihazlar otomobiller. Araçların ön camları hem şeffaf hem de büyük oldukları için, arttırılmış gerçekliğin ön cama entegre edilmesi akıllı telefonlara göre çok daha mümkündür. Ayrıca sürücüsüz araç teknolojisindeki gelişmeler de otomobillere arttırılmış gerçekliğin entegre edilmesini tetikleyen bir başka unsur.

Google Play Store ve App Store’da pek çok arttırılmış gerçeklik uygulaması görmek mümkün. Fakat bu uygulamalar daha çok eğlence amaçlı ve faydalı hizmet vermiyorlar. Otomobillere uygulanacak arttırılmış gerçeklik ise gerçek bir amaca hizmet edebilir. Örneğin; navigasyon ve coğrafi koşulları gösteren uygulamalar geliştirilebilir, trafikte kullanılacak sosyal ağlar oluşturulabilir, konumunuza bağlı reklamlar görebilirsiniz. Bunlar geliştirilebilecek hizmetlerden sadece birkaç örnek.

Günümüzde sürücüsüz araç geliştirme çalışmaları giderek hızlandı. Önümüzdeki yıllarda sürücüsüz otomobiller galerilerde kullanıcıların satışına sunulacak. Fakat çoğu insan bindikleri aracı yapay zekanın kontrolüne bırakma konusunda emin değil. Arttırılmış gerçeklik, insanların sürücüsüz araçlara daha kolay alışmasına yardımcı olabilir. Otomobildekiler, ön cama baktığında yapay zekanın karar mekanizmasını görünce kendilerini çok daha güvende hissedecektir.

Arttırılmış gerçeklik, gelecek yıllarda otomobillerde bir standart olacak. Dolayısı ile bir işletim sistemi, bir arayüz geliştirilmesi gerekecek ve belki de tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi bir ekosistem oluşturulacak. Henüz bu konuda büyük şirketlerin nasıl planları olduğunu bilmiyoruz, ancak gelecek arttırılmış gerçeklikte ise Apple, Google, Microsoft gibi dev yazılım şirketleri sessiz kalmayacaktır.

Özetlemek gerekirse, otomotiv endüstrisi arttırılmış gerçeklik teknolojisinden gerçek bir fayda sağlayan ilk endüstri olacak. Otomobillerdeki arttırışmış gerçeklik zamanla diğer endüstrilerin de arttırılmış gerçekliğe önem vermelerine neden olacak.