Bildiğiniz gibi filmler çoğunlukla gerçek hayatta karşılaşılması pek mümkün olmayan sahneleri bizlere yansıtır. Ancak bunun zıttı durumlarda olabiliyor. Bu noktada sizlere bahsedeceğimiz 5 durum, adeta film setlerinden fırlamış gibi görünüyor.

Bizim kültürümüzde yer almasa da paskalya yumurtaları yurt dışında oldukça popülerdir. Lezzetli birer çikolata olarak bilinen bu yumurtalar, farklı bir tanım için de kullanılabiliyor. Dizi ve film sahnelerini gerçek hayata uyarlamış insanların yarattıkları gizem ve gariplik dolu alanlar ise bunlardan birisi. Hal böyle olunca bizlerde sizler için gerçek hayatta bulunan ve paskalya yumurtaları olarak adlandırılan 5 gizem dolu yeri listeledik. Gelin adeta film setinden fırlamış gibi görünen bu yerlere birlikte göz atalım.

5. Arka bahçesinde savaş uçağı barındıran adam

Star Wars sahnelerinde bu durum mümkün olmuş olsa da, normalde çok da olağan değildir. Gizlice arka bahçelerinde X-Wing savaş uçağı bulunduran bu insanların düşüncesi neydi bilinmez ancak bu gizem sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Sanıyorum ki ev sahipleri, kahvelerini yudumlarken savaş uçağına bakmaktan keyif alıyorlar.

4. Korku filmlerinin en karizmatik katili Jason Voorhees’nin cesedi bir gölde gizleniyor

Film canavarları ve katilleri çoğu zaman tüyler ürpertici olarak akıllarda kalır. Hele bir de o sahnelerde karakter ile bütünleşen bir ses var ise o zaman duyulan melodi dahi karakteri hatırlamaya yeter. Bu noktada tahmin edersiniz ki ekranda bile korku verici olan bu karakterler ile gerçek hayatta karşılaşmak kanınızı dondurabilir. Özellikle de hiç beklemediğiniz bir yerde…

Evet, muhtemelen hepinizin bildiği hokey meraklısı karizmatik katil Jason Voorhees, bir dalış etkinliği sırasında yüzücülerin karşısına çıktı. Çeşitli balıkları veya gömüleri görmek isteyen dalış ekibinin Voorhees ile karşılaşması ise oldukça farklı bir durumdu. 2013 yılından bu yana suyun altında kalmış olan Voorhees heykeli, zamana yenik düşerek paslanmış ve eskimişti. Ancak her ne olursa olsun heykel hala korkutucu görünüyor.

3. Star Trek meraklıları için düzenlenmiş, orijinal set ortamı

Aramızda muhtemelen Star Trek meraklıları vardır. Bu bağlamda size, tam da Star Trek meraklıları için göz kamaştıran bir yerden bahsedeceğim: Yıldız gemisi Enterprise. Filmin tutkunlarının hayali olan bu gezi, bir alışveriş merkezi tarafından organize edilmiş durumda. Oldukça ilgi çekici duran ve sizi film setinin içerisinde hissettiren alanda, büyük ekranlı TV’lerden tutunda etkileyici toplantı salonlarına kadar her şey düşünülmüş. Yapmanız gereken tek şey, New York’da bulunan bu alanı gezmek olacak.

2. Starbucks Harry Potter temalı menü yaptı desek?

Birçoğumuzun hayranlık duyarak kitaplarını okuduğu ve filmlerini izlediği Harry Potter, bu defa karşımıza Starbucks’da çıkıyor. Size film setini ve film serisini hatırlatmak isteyen firma bir Harry Potter menüsü hazırladı. Hal böyle olunca kahvenin içeriğini kendiniz oluşturarak, çalışanlara söylemeniz yeterli olacaktır. Starbucks çalışanlarından ise seçtiğiniz ürünler saçma olsa dahi hazırlaması bekleniyor. Bu bir Butterbeer Frappuccino da olabilir, bir bardak kabak suyu da. Dememiz o ki Starbucks, bu konuda ipleri tamamen sizlerin eline bırakıyor.

1. En iyisini sona sakladık: Arjantin’de bulunan Simpsons barı

Kişiye göre göreceli olsa da bence Simpsons’lar, izlemesi oldukça keyifli bir televizyon dizisidir. Muhtemelen benim gibi düşünen ve son derece akılcı bir girişimde bulunan yatırımcı, Arjantin’e Simpsons’ların eğlence mekânını inşa etti. Öncesinde yıkık bir tamirci dükkânı olan bar, şimdilerde ünlü bir karikatür eğlence mekânı haline geldi. İç mekânında her türlü detayın düşünülmüş olduğu alanda kendinizi bir Simpson olarak hissetmeniz çok muhtemel.

Birbirinden ilginç bu alanlar içerisinde benim fikrime göre en ilgi çekici olanı, bahçesinde savaş uçağı ile birlikte yaşayan ev sahibi idi. Tabii su altında bir katil heykeli ile karşılaşmak da bir o kadar ilginç.