'Gerçek Gibi' Oyun Forza Motorsport 7 Duyuruldu!

Forza Motorsport 7, E3 2017 Microsoft konferansında duyuruldu. Yayınlanan oynanış videosu, oyun hakkında birçok bilgiye ulaşmamızı sağlıyor.

Dün E3 2017’de düzenlenen Microsoft konferansının en ilgi çekici oyunlarından birisi Forza Motorsport 7’ydi. Aşırı gerçekçi grafikleriyle yarış oyunu seven kullanıcıların gönlünde taht kuran Forza 7 için ayrıca 5 dakikalık oynanış videosu da yayınlandı.

Xbox One X, Xbox One ve PC için 3 Ekim 2017'de çıkacak Forza 7, Xbox One X üzerinden 4K’da 60 FPS desteği sunacak. E3 2017’de yayınlanan 5 dakikalık oynanış videosunda gördüğümüz kadarıyla hava şartları ve gece gündüz olayları, oyuna çok sağlam bir şekilde eklenmiş. Bu olayları gördüğümüz yarış ise Nürburgring’de yapılan Nissan GT-R yarışı olarak dikkat çekiyor.

Forza Motorsport 7'de olması beklenen muhteşem özellikler var. Porsche’nin seriye geri dönmesiyle birlikte 700 aracı bünyesinde bulunduracak Forza Motorsport 7, oyunculara uzun vadeli bir deneyim sunacak. E3’te duyurulan Forza Motorsport 7’nin dikkat özelliklerine göz atalım.