Çizgi filmlerde tatlı olarak gördüğümüz karakterler gerçek hayatta olsaydı nasıl görünürlerdi. 14 gerçekçi çizgi film karakterini listeledik.

Çocukluğumuzun kahramanlarını az çok bilirsiniz. Bir yerden bir yere düşerler ve düştükleri yerden yaşantılarına devam ederlerdi. Yeri geldiğinde otobanın tabanına kazınırlardı, çılgınca şeyleri vardı ancak severdik onları. Peki, bu kahramanlar gerçekçi çizilseydi nasıl olurlardı. Bu listemizde 14 tane çizgi film karakterinin gerçek olsaydı nasıl gözükeceklerini göreceğiz. Ama gerçekte böyle olsalar yanlarına yaklaşmak bile isteyeceğinizi hiç sanmıyorum. Sizin bu tiplere ne olmuş böyle?!

1) Raphael - Ninja Kaplumbağalar

2) Homer - The Simpsons

3) Buzz Lightyear - Toy Story

4) Popeye - Temel Reis

5) Super Mario ve Luigi - Super Mario

6) Naruto ve Sasuke - Naruto

7) Yaşlı Tweety - Tweety

8) Pikachu - Pokemon

9) Süngerbob - Süngerbob

10) Ned Flanders - The Simpsons

11) Johnny Bravo ve Daphne - Johnny Barove/Scooby Doo

12) Fred - Taş Devri

13) Groundskeeper Willie - The Simpsons

14) Gyarados - Pokemon