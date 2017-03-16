Oyun Bilgisayarı Toplayabileceğiniz Bilgisayar Oyunu!

Bilgisayar toplamayı seven oyunculara müjde: Artık bu pahalı hobinizin bile bir simülasyonu var. Oyunun geliştiricisi Claudiu, gerçek hayatta yapabilecek durumu olmayan oyuncuların -durumu olanlar da yapabilirler tabii, öyle bir kriter yok- oyun bilgisayarı toplayabilecekleri bir oyun geliştirdi.

Sıkı bir oyunseverin PC donanımı sürekli güncel kalmalı, ancak fiyatlar ve vergilendirmeler derken çoğu oyuncu kendi bilgisayarını güncellemekte ve son çıkan donanımları almakta zorlanıyor. Dolayısıyla oyunculara konsol dışında bir seçenek kalmıyor.

Bir oyun geliştiricisi olan Claudiu, aslında özünde “Tereciye tere satan” bir fikirle karşınızda: Oyun bilgisayarı toplayacağınız bir bilgisayar oyunu! Evet ciddiyiz. Bu oyun, aynı zamanda ideal oyun bilgisayarınızı toplamak istiyorsanız işinize fazlasıyla yarayabilir. En ufak vidaya kadar bilgisayar toplamanıza izin veren oyun içinde satın alabileceğiniz bir kariyer modu da bulunacak.

Oyunun geliştiricisi Claudiu, "Bu oyunun amacı insanlara eğlenirken PC kurmayı öğretmek. Ben bu işi eğlenceli hale getirip binlerce dolar harcamadan insanların hobi olarak yapmasını istediğim için hayata geçirdim” diyor

Oyunun deneme versiyonunu şuradaki bağlantıdan indirebilirsiniz. Yakın zamanda güncellemelerle destekleneceğini belirtelim.