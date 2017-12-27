Gerçek bir insan sesi ile yapay zekanın çıkardığı sesin arasındaki farkı bulabileceğinize inanıyor musunuz? O zaman bu test tam size göre.

Google’ın yapay zekası, son birkaç yılda çok büyük bir gelişme kaydetti. Yapay zekanın son yıllarda yalnızca bilgi olarak değil fiziksel görünüme bürünme anlamında da bir takım faktörleri yerine getirdiğini görüyoruz. Bu konuda yeni bir adım atan Google, gerçek insan sesiyle ayırt edilmekte zorlanan yeni yapay zeka tabanlı text-to-speech (Tacotron 2) sesini geliştirdi.

Tacatron 2 sistemi, mükemmel bir şekilde insancıl sesler çıkartabiliyor. Yeni İngilizce seslendirme, gerçek insan sesiyle karşılaştırıldığında kolay kolay fark edilmiyor. Kendi yaptığım testlerde insan sesini her zaman fark edemedim. Bazı durumlarda yapay zekanın o keskin hissini alabiliyorum, ancak bu hissi almamın sebebi bu seste bir kusur aramamdan ve kaydı birden fazla kez dinlememden kaynaklı.

O zaman sizlerle bir oyun oynayalım, sizlere sunacağım 4 farklı ses metnini hem yapay zeka hem de insan seslendirmiş. Bu seslendirmelerin hangisinin insan, hangisinin yapay zeka olduğunu bulabilecek misiniz bakalım.

Test 1

Ses Örneği 1

Ses Örneği 2

Test 2

Ses Örneği 1

Ses Örneği 2

Test 3

Ses Örneği 1

Ses Örneği 2

Test 4

Ses Örneği 1

Ses Örneği 2

Bu sesleri incelediğinize göre hangi seslerin insan sesi olduğunu bir kenara yazabilirsiniz. Şimdi aşağıda hangisinin insan sesi, hangisinin Tacotron 2 sesi olduğunu açıklayacağım.

Yanıtlar

Test 1

Ses Örneği 1: İnsan sesi

Ses Örneği 2: Tacotron 2 yapay zeka sesi

Test 2

Ses Örneği 1: Tacotron 2 yapay zeka sesi

Ses Örneği 2: İnsan sesi

Test 3

Ses Örneği 1: Tacotron 2 yapay zeka sesi

Ses Örneği 2: İnsan sesi

Test 4

Ses Örneği 1: İnsan sesi

Ses Örneği 2: Tacotron 2 yapay zeka sesi