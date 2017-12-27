Gerçek Kablosuz Şarj, Sonunda Gerçek Oluyor!

Energous'un geliştirdiği WattUp ile 1 metre uzaklıktan tüm elektronik cihazlarımızı şarj etmek mümkün olacak. Ayrıca şirket, 5 metre uzaklıktan tüm cihazları şarj edebilecek bir proje üzerinde çalışıyor.

Günümüzde ne bilgisayarlarımız, ne telefonlarımız ne de kulaklıklarımızı kullanmak için kablolara bağlı değiliz. Fakat hala onları şarj etmek için kablolar kullanmaktan başka şansımız bulunmuyor. Akıllı telefon ve saatler için ‘kablosuz’ şarj teknolojisi bulunsa da bu teknoloji yalnızca telefonu kabloya takmayıp kablo takılmış bir pedin üzerinde koymamıza yarıyor.

Fakat Energous girişimi, uzun zamandır hayal ettiğimiz kablosuz şarj teknolojisini gerçekleştirmek üzere. FCC(Amerikan Federal İletişim Kurulu) tarafından onaylanan WattUp Mid Field Transmitter(WattUp Orta Uzaklık Vericisi), birden fazla cihazı aynı anda 1 metre kadar uzaklıktan kablosuz bir şekilde şarj etmemizi sağlıyor. Dolayısı ile tek bir WattUp ile telefon, saat, kulaklık, klavye ve aklınıza gelebilecek tüm kablosuz ürünleri şarj edebileceğiz.

Energous CEO'su ve kurucu ortaklarından Michael Leabman, WattUp’ın bir ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Tüm elektronik cihazlarımızı USB ile dizüstü bilgisayarımızdan şarj edebildiğimizi, fakat bu yolla hem dizüstü bilgisayarın şarjını daha hızlı tükettiğimizi hem de içinden çıkılamaz bir kablo karışıklığı oluşturduğumuzu söyleyen Leabman, WattUp ile tüm cihazları kablosuz bir şekilde şarj edebileceğimizi belirtti.

Ne yazık ki tüm avantajlarına rağmen WattUp’ın bazı dezavantajları da bulunuyor. Öncelikle birden fazla cihazı aynı anda şarj etmek, cihazların olağandan daha yavaş şarj edilecek olması anlamına geliyor. Ayrıca bir cihazın WattUp ile uzaktan kablosuz şarj edilmesi için cihazın içinde Energous tarafından üretilen alıcıların bulunması gerekiyor. Dolayısı ile üreticiler kabul etmediği sürece WattUp’ı kullanmak mümkün olmayacak.

Şu an için sistemin tam olarak nasıl çalıştığı, kaç adet cihazı aynı anda şarj edebildiği ve ne kadar hızlı olduğu gibi bilgiler gizli tutuluyor. WattUp hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için CES 2018’i beklemek zorunda kalacağız. İyi haber şu ki şirket, henüz FCC’den onay almasa da 5 metre uzaklıktan kablosuz şarj gerçekleştirebilen bir verici üzerinde çalışıyor.