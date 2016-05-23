Leyla ile Mecnun, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Beş Şehir gibi film ve dizilerle izleyicilerin gönlünde taht kuran ünlü yönetmen Onur Ünlü, bir dönemin efsanesi haline gelen, sosyal medyada hala yüzümüzü güldüren Gerçek Kesit’in filmiyle geliyor. Üstelik başrolde oldukça tanıdık bir yüz var.

90’lı yıllardan 2000’li yılların başına kadar, ülkemiz televizyonlarının en enerjik ekranlarından Flash TV, Gerçek Kesit adında bir program yayınladı. Bir fenomen haline gelen dizinin başrollerinde hala ‘Sarı Bıyık’ olarak andığımız Cahit Kaşıkçılar vardı. Kaşıkçılar, sonralarda Onur Ünlü’nün pek çok projesinde konuk oyuncu olarak kameraların karşısına geçti. Sonrasında eline kalemi alıp efsanevi karakteri üzerine bir de senaryo yazdı.

Komedi-gerilim türünde bir hikayeye imza atan Kaşıkçılar'ın senaryosu, Onur Ünlü’nün elinde sinema filmine dönüştürüldü. ‘Gerçek Kesit: Manyak’ adıyla sinemalara girmeye hazırlanan yapım, 23 Mart 2018’de vizyona girecek.

İstanbul’da çekilen filmin konusu ise şöyle:

Rıza, belediyede çalışan bir temizlik görevlisidir ve annesine çok düşkündür. Hatta o kadar çok seviyordur ki annesini, evinden ayrılıp da bir türlü kendi ailesini kuramaz. Karşılarındaki apartmana ise Serpil adında çocuğu olan ve eşini kaybetmiş bir hanım taşınır.



Filmin senaristi ve başrolü Cahit Kaşıkçılar, yönetmen Onur Ünlü ile birlikte

Rıza, Serpil ile birlikte evlilik hayalleri kurmaya başlar, ancak Serpil kocasını kaybettiği için hissettiklerinden dolayı suçluluk duygusu içinde kaybolur. Bu durum onu evine ve annesine daha çok bağlamakla beraber, Rıza’yı gerçeklikten uzaklaştırır. Rıza, annesinin öldüğünü bile fark etmeden onunla yaşamaya devam edecek ve bir yandan da Serpil ile umutsuzca ilişki kurmaya çalışacaktır.