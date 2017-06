Gerçek Olduğu Zannedilse de Aslında Sahte Olan 13 Fotoğraf!

Bu fotoğrafların hepsi bir dönem internette viral olmuş ve gerçek olduğu düşünülmüş fotoğraflar. Aslında hepsi birer photoshop çalışmasından ibaret.

İnternet aleminde gezen ve aslında baştan sona sahte olan bazı fotoğraflar var. Bunlardan bazılarının sahte olduğunu bilsek dahi bazılarına inanmadık dersek yalan olur. Her biri başarılı bir photoshop uzmanının elinden çıkmış ve bir dönem internet alemini derinden etkilemiş 13 fotoğrafı bugün sizler için ifşa ediyoruz. İnternette gördüğümüz her fotoğrafa inanmamamız gerektiğinin kanıtı bu fotoğrafların her biri aslında görünenden çok daha farklılar. Gelin bu fotoğraflara göz atalım.

Yanlış yere inen adam

Helikopterden inen askerin köpek balığı ile karşılaşma durumu, günümüz teknolojisiyle bakıldığında açıkça sahte olduğu anlaşılabiliyor. Ama internetin ilk yaygınlaştığı dönemde son derece ünlü bir fotoğraftı.

Ada Kalesi

Eskiden benim de gerçek olduğuna inandığım bir görsel bu. Fakat gerçek bir ada ile bir kalenin birleşmesi ile oluşmuş başarılı bir photoshop çalışması.

Yaz aylarında kütür kütür mavi karpuz

Çin, Japon gibi bölgelerde çıktığı düşünülen mavi karpuz, aslında olmayan bir meyve. Genetiği ile oynanır anlarım da kıpkırmızı karpuz varken ne gerek var mavi karpuza.

Nükleer Patlama Deneyi

Einstein’in bir nükleer patlama deneyinde bisiklet sürdüğü fotoğrafı sahtedir. Einstein, atom bombalarından her zaman nefret etmiştir. Üstelik Einstein, Nevada’da gerçekleşen bu deneyden 7 yıl önce ölmüştü.

Korku ayıyı daha büyük yapar

Bir dönem olay olan koca koca adamların yavru bir ayıdan kaçtığı fotoğraf viral olmuştu. Fakat bu fotoğrafın gerçeklikle uzaktan yakından alakası yok. Son derece gerçekçi görünen bu olay, bir photoshop ustasının ellerinden çıkmış.

Efsane Giriş Ekranı

Metro Goldwyn Mayer’in kükreyen aslanının nasıl kükrediğiyle alakalı paylaşılan fotoğraf tamamıyla sahtedir. Elleri ve ayakları bağlanan aslan, aslında bir hastanededir ve girdiği yer MRI cihazıdır.

Muhteşem Köpekbalığı

2016 yılında ortaya çıkan bir fotoğraf, büyük beyaz köpekbalığı görselleri arasındaki en ilgi çekici olanlarından birisi olmuştu. “Yılın National Geographic Fotoğrafı” ilan edilen fotoğrafın daha sonradan photoshop olduğu anlaşıldı ve National Geographic bu durumdan dolayı geri adım atmak zorunda kaldı.

Siyah Aslan

Siyah aslan var mıdır yok mudur bilmiyorum, ancak internette siyah aslan diye yer alan fotoğrafların birçoğunun sahte olduğu biliniyor. Aşağıdaki görselde olduğu gibi siyah aslan diye gösterilmiş hayvan, aslında heybetli bir aslanın photoshop kullanılarak değiştirilmiş hali. Aslanın orijinal haliyle de muhteşem durduğunu söylemek gerekiyor.

Süper kahraman bebek

Bebekler, anne karnını belirli dönemlerde ayaklarıyla itiyor ve bu darbeler görülebiliyor olmasına rağmen, bebeğin bulunduğu alan son derece kalın duvarlarla örülmüş durumda. Bu kalın duvarlar belirli bir ölçüde esnemesine rağmen direkt ayak izini çıkartmaya izin vermez. Böyle bir fotoğraf ya photoshop ya da 'dünyaya süper kahraman bir çocuk geliyor' olarak yorumlanabilir.

Kitabı ters tutan Bush

Amerika’nın bir dönem başkanlığını yapmış George W. Bush’un kitabı ters tuttuğunu gösteren görseller bir ara çok popülerdi. Başkanın zihinsel kapasitesi hakkında sayısız yorum yapılmıştı, ancak aslında Bush kitabı doğru tutuyordu.

Eylül 2001 Olayları

Eylül 2001’de Amerika’nın tarihindeki en kanlı terör eylemi yaşandı. Herkesin gözleri önünde iki uçak sırasıyla ikiz kulelere çarparak devasa kuleleri yıktı. Binlerce insanın hayatını kaybettiği olayın sonrasında paylaşılan bir fotoğraf, yaşanan olaydan saniyeler önce çekilmiş ve kadrajda uçağı da sokmuş bir görseli içeriyordu. İlk çıktığında çok büyük sükse yaratan fotoğraf, aslında tamamiyle sahteydi. Zaten olayın çok fazla mantıksız sorusu vardı.(uçağın sesini neden duymadılar, fotoğrafı çeken kişi neden turisti uyarmadı, yüzlerce metrelik binanın yıkımından hangi fotoğraf makinesi sağ çıkabilir gibi)

Batman & Joker

Twitter üzerinden paylaşılan fotoğrafta, efsane Karanlık Şövalye filminin set görüntüleri vardı. Joker’in oyuncusu Heath Ledger’ın eğlendiğini yazan Twitter gönderisi, aslında bir photoshop çalışması.

Havada fotoğraf çeken pilot

İlk fotoğrafta korkusuz bir pilotun havada fotoğraf çektiğini görüyoruz. O hızla ilerleyen bir uçakta pencereleri açıp fotoğraf çekmenin pek kolay bir şey olmadığını söylemek gerekiyor. Bunun yerine pilot abimiz fotoğrafını pistte çekip yoluna öyle devam etmeyi seçmiş. Güzel bir photoshop çalışması.