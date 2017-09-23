Biri fotoğrafı icat etti, bir diğeri onu makine haline getirdi. En sonuncusu ise onu cebimize koyarak, yaşanan inanılması güç anları kaydetmemizi sağladı. Bazen hayat, bu listedeki fotoğraflar gibi gerçek dışı şeylerle karşımıza çıkar.

Fotoğraf, dijital çağın gelişimiyle en büyük buluşlardan birisi haline geldi. Gün geçtikçe insanlar, daha fazla anı ölümsüzleştirmeye ve her yıl trilyonlarca fotoğraf çekmeye başladı. Her insan, baktığı şeyi farklı yorumlayabilir ya da ölümsüzleştirmek istediği anları farklı açılardan yakalamaya çalışır. Bazen şans büyük bir etken olsa da artık gelişen teknoloji sayesinde daha ilginç fotoğraflar çekebiliyoruz.

Gerçeklik algımızın “sanallaştığı ya da arttırıldığı” şu günlerde, doğanın bize sunduğu ve gerçeklik algımızı allak bullak eden şeyler yaşayabiliriz. İşte o anlardan görüntülenmiş başlıca fotoğraflar:

1. Gün batımı ve güneş tutulması aynı anda gerçekleşiyor:

2. Bir uydunun gözünden uydu fırlatılırken:

3. Tamamen doğal olarak oluşmuş pirit kristalleri:

4. Bir metor taşının büyüleyici kesiti:

5. Bir UFO şeklini alan bulut:

6. Son şekli verilmeden önceki haliyle 2 litrelik plasti şişe formu:

7. Atların çok iyi yüzücü olduklarını ispatlayan su altı fotoğrafı:

8. New York'un 1609'daki haliyle günümüzdeki halini karşılaştıran görüntü:

9. Doğanın gizli geometrisini gözler önüne seren bu mor lahana:

10. Çin'deki Zhangjiajie Ulusal Parkı:

11. Yolculuğunu deniz anası sırtında devam ettiren bu tatlı deniz kaplumbağası:

12. Polonya'daki Autmn (Sonbahar) Gölü:

13. Avustralya kıyılarındaki gemi mezarlığınan dönen gizli kum adası:

14. Kedilerin ve insanların gece görüşlerini kıyaslayan bu görütü:

Bonus! Hala açıklama bulamayan zaman yolcuğunun kanıtı niteliğindeki iki nostaljik fotoğraf:

Soldaki genç, Brezilyalı ünlü sime Roberto Justus'un 1970 yılında çekilmiş bir fotoğrafı. Duvara taktığı priz ve elindeki akıllı telefona benzer cihaz uzun süre tartışma yarattı.Sağda ise 1995 yılında Las Vegas'ta düzenlenen, Mike Tyson ve Peter McNeeley arasındaki maçta çekilen fotoğraf var. Kalabalığın arasından flaşlı kamerasıyla akıllı telefon tutan iki el görüyoruz. Her iki fotoğraf da hala açıklanamayan gizemleriyle interneti çalkalamaya devam ediyor.