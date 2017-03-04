Keşke Gerçek Olsa Diyeceğiniz Google Pixel 2 Konsepti

Daha önce Galaxy S8 ve LG G6 için hazırladığı modellemelerle adından sıkça söz ettiren Benjamin Geskin, bu kez hayalindeki Google Pixel 2'yi resmetti.

Android işletim sistemiyle mobil yazılımlar konusunda pazar lideri olan Google, Android ekosisteminin sahibi olmasına rağmen cihazlarıyla hala akıllı telefon sektöründe ilk sıralarda kendine yer edinebilmiş değil. Özellikle Google geçtiğimiz yıl Google Pixel telefonlarıyla bu konuda önemli bir adım atsa da ne yazık ki henüz beklediği başarıyı elde edemedi.

Bunun üzerine Google'ı hızlı bir şekilde akıllı telefon pazarında öne taşıyacağı düşündüğü Pixel 2 konseptini yayınlayan Benjamin Geskin'in hayalindeki Pixel 2'nin tasarımı o harika telefonu ortaya koyuyor.

Ancak Geskin'in fikri pek de orijinal değil, zira bu konsepte baktığımızda Galaxy S8, LG G6 ve ilk Pixel telefonun birleşimini görüyoruz.

Sizce Google, yeni akıllı telefonu Pixel 2'de bu konsepte benzer bir tasarım izleyecek midir?