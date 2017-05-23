Gerçek Otomobiller Gibi Çarpışma Testine Giren Lego Porsche

Siz siz olun, legodan yapılmış bir araç ile duvara çarpmayın(!).

Otomobillerin çarpışma testlerini izlemek şaşırtıcı şekilde eğlenceli birşey. Yavaş çekimde, birbirlerine ya da duvar vb. nesnelere, yüksek hızlarda çarpan otomobillerin aldığı hasarları görmek, ortaya çıkan görüntüyü izlemek baya keyif veriyor.

Hatta bu durum, Volvo gibi sağlamlıkları ile ün salmış otomobillerin çarpışma testlerini izlerken daha bir keyifli hale geliyor. Peki bu testlerden birine tabii tutulan otomobil, tamamen legodan yapılmış olsaydı nasıl olurdu? Porsche 911'in küçük ölçekli bir replikası olan, 2,704 parçadan oluşmuş Lego otomobil, 1000 kare çeken kameraların önünde, tıpkı gerçek otomobillerin girdiği gibi çarpışma testine giriyor. Sonuç ise gerçek testlerden daha keyif verici.