Gerçek Oyuncuların En Çok Nefret Ettiği 5 Şey!

Eğer gerçek bir oyuncuysanız, bu 5 şeyden siz de nefret ediyorsunuz demektir. Oyun dünyasının baş belası olan bu olaylar her geçen gün daha kötüye gidiyor.

Akşam işten veya okuldan eve geldiniz ve bilgisayarı çalıştırdınız. Şöyle bir iki saat oyun oynayarak kafa dağıtmak istiyorsunuz. Ama o kafa dağıtma muhabbeti oyun oynamaya başladıktan sonra çileye döner. Bugün paylaşacağım 5 şey, sakinleştirmesinin aksine sizi çileden çıkartan olaylardan oluşuyor. Gelin tüm gerçek oyuncuların nefret ettiği 5 olaya göz atalım.

12-13 Yaşlarında Oyunun Pro’su Olarak Takılan İnsanlar

Bu arkadaşlarımız zaten az olan oyun anlayışımızın içine edebilir. Bu yaşlarda herkesin aynı tepkiyi vereceğini elbette söylemiyorum, ancak 12-13 yaşındaysan ve çok profesyonelsen bunu kendine saklayabilirsin küçük dostum. “Proyum ben abi, alın beni taşıyım” gibi sözlerin gerçek profesyonel bir oyuncunun söylemeyeceği şeyler olduğunu hatırlamalı ve seni oyuna almayan kişilere internetten öğrendiğin bilgilerde DDOS atmaya veya atmakla tehdit etmeye çalışmamalısın. Bunların dışında küfür etmemeyi de öğrenmen gerekiyor. Eğer bu şekilde devam edersen geleceğin klavye delikanlılarından birisi olursun. Lütfen, kendine biraz daha dikkat et.

Çevrimiçi Oyunun Ortasında Çağırılmak

Bu daha çok ailesinin yanında yaşayan kişilerin başına gelir. Anne yemeği yapmıştır ve çocuğunu çağırır. Oyunu durdur sonra devam edersin diye düşünen annemiz, belki de defalarca anlatılmasına rağmen oyunun çevrimiçi oyun olduğunu anlamamış veya anlamak istememiş de olabilir, artık bilmiyorum. Ancak özellikle LOL, CS:GO gibi başından belirli bir süre kalkılamayan oyunlarda çok ciddi sıkıntılar yaratıyor. Bu durum hepimizi çileden çıkarsa da bütün gün beraber yemek yememiz için uğraşan annemizi de üzmememiz gerekir. O orta çizgiyi bulmak lazım. Örneğin yemek saatinde böyle oyunlara girmemek en doğru seçenek olabilir.

LAG!

Elinizdeki kontrolcüyü veya klavyeyi un ufak etme isteği uyandıran iğrenç bir şey. Oyunun en güzel noktasında internet bağlantısı yüzünden yaşanan gecikmeler için söylediğimiz LAG mevzusu, karşıdaki sizi öldürürken hiçbir şey yapamamak gibi bir şey olduğu için çok sinir bozucu olabiliyor.

Hileciler

CS:GO gibi oyunlarda popüler olan hile yöntemleri, kullanıcıları çileden çıkarmış durumda. İstediğiniz kadar başarılı bir oyuncu olsanız da hile kullanarak sizden daha iyi olmayı başaran insanlar, birçok oyuncuyu oyundan soğutmaları ile ünlüler.

Pay to Win(Kazanmak için para öde)

Düzenli oyuncularda kazanmak için para ödeme kültürü yoktur. Bazı insanlar oyunlara gülünç miktarlarda para harcayarak en iyisi olmaya çalışıyorlar. Bunu gören emekçi oyuncular da oyundan soğudukları için bu oyunlardan nefret ediyorlar.