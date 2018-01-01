Gerçek Para Kazanabileceğiniz HQ Trivia Play Store'da!

Geçtiğimiz sene içerisinde iOS cihazlar için en çok indirilen uygulamalardan biri olan ve AppStore'a damga vuran HQ Trivia sonunda Android için de geldi.

Geçtiğimiz ay içerisinde beta sürecine giran en ve Andorid kullanıcıları tarafından merakla beklenen HQ Trivia sonunda Google Play Store'a geldi. Günümüze değin piyasaya çıkan ve kumar olmamasına rağmen gerçek para kazandıran yegane oyunlardan olan HQ Trivia kısa bir ön kayıt süreci sonrasında tüm kullanıcılar için indirilebilir hale geldi.

Vine'ın yaratıcıları tarafından tasarlanan oyun, her günün ve hafta sonunun belli bir saatinde, gerçek bir oyuncunun yarışma sunucusu olmasıyla başlıyor. Yarışmanın başından sonuna değin 12 sorunun tamamını doğru yanıtlayabilirseniz, yarışma başına en az 20 Dolar gibi bir meblağ kazanıyorsunuz. Eğer ki oyunun sonuna değin gelebilen tek oyuncu siz olursanız, kazandığınız para 250 Dolara kadar çıkabiliyor.

Yayınlanan uygulama şu an için Türkçe dil desteğine maalesef sahip değil ve yakın gelecekte de sahip olmasını beklemiyoruz. Eğer ki siz de Android 5.1 veya üzeri bir telefona sahipseniz, bugünden itibaren oyunun tadını çıkarabilir ve para kazanmaya başlayabilirsiniz.