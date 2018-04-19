Şu sıralar geliştirilme sürecinde olan bir uygulama, yeni bir algoritması sayesinde telefonlarımızı yalan dedektörleri haline getirecek.

Kopenhag Üniversitesi tarafından geliştirilen bu yeni algoritma, ipucu olarak akıllı telefonunuzun ekranını nasıl kaydırdığınızı veya nasıl dokunduğunuzu kaynak alıyor. Şu an sadece Android için hazırlanan bu uygulama, sorulan sorulara doğru yanıt verildiğinde yeşil, şüpheli bir etkileşime geçildiğinde ise kırmızı ışık vererek mesaj alan kişiyi uyaracak ayrıca kırmızı olma durumunda mesajı yollayan kişiden daha detaylı cevap vermesini isteyecek.

Bu teknolojiye dair geçtiğimiz günlerde yapılan bir deneyde 3 farklı konsept baz alındı: İlk olarak deney grubunun ekranına bir renk veren ve bu renk hakkında cevapları serbest bırakılan deneklerden, yalan söyleyen kesimin cevap vermesinin daha uzun sürdüğü gözlemlendi.

2. deneyde ise deneklerin bir kısmına bir ücret verildi ve bu ücreti diğer denek ile paylaşılması söylendi ilk örneğe benzer şekilde miktar hakkında yalan söyleyen deneklerin 2. deneğe aldıkları ücreti söylerken daha uzun zaman harcadığı gözlemlendi.

3. test ise basit bir mobil zar oyunu üstüne kuruluydu. Oyuncular zarda gelen sayılara göre ödüllendirildiği için ortaya yalan söylemelerine dair bir sebep bırakıldı. Zar değerlerini doğru olarak söyleyen oyuncuların ekranın merkezine yakın bir şekilde daha fazla kuvvet ile ekrana dokundukları keşfedildi. Dürüst olmayanlar ise daha kaçamak dokunuşlar içerisinde bulundu. Araştırmacılar bu tür bir uygulamanın; vergi iadeleri, tazminat ve çevrimiçi pazar anlamında etkili olarak kullanılabileceğini düşünüyor. Tabi resmi olarak bu sonuçların kanuni geçerlilik anlamında kullanılmasının tehlikeli olduğunu bu uygulamanın ancak şüphe dahilinde kullanılması gerektiğini de eklemeyi unutmuyorlar.

Siz ne düşünüyorsunuz, böyle bir uygulama randımanlı olarak kullanılırsa mobil cihazlar haddini aşmış mı olur? Ya da bu uygulama kesinlikle geliştirilmesi ve yaygın olarak kullanılması gereken bir uygulama mıdır?