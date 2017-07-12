Yapay Zekanın Geldiği Son Noktayı, Sahte Obama’yla Görün!

Araştırmacılar, eski ABD Başkanı Barrack Obama’nın yıldızı olduğu yeni bir video hazırladılar. Bu videonun diğerlerinden farkı, Obama’nın daha önce bu şekilde bir konuşma yapmamış olması. Sonucun gerçekçiliği aklınızı başınızdan alacak.

Orijinal bir sesin, gerçekçi görünen bir kişinin bulunduğu görüntüye çevirilmesi oldukça zor. Çünkü konuşurken farkında olmadan yüzlerce ifade ve mimik üretiyor, konuşmayı bu şekilde daha etkili kılabiliyoruz. Ancak son 10 yılda yükselişe geçen yapay zeka teknolojileri, inanılmaz derecede gerçekçi ve ürkütücü sonuçlar vermeye başladılar.

Bir ABD başkanıysanız, mimiklerinizi ne kadar iyi kullanacağınız konusunda ciddi eğitimler almış ve iletişim konusunda oldukça donanımlısınızdır. (Burada Trump’ı tenzih ediyorum) Washington Üniversitesi araştırmacıları, geliştirdikleri yapay zeka yazılımıyla Obama’nın daha önce kaydedilen konuşmalarındaki sesleri kullanıp, aşırı gerçekçi bir video hazırladılar. Tüm konuşma esnasında sahte Obama, gerçeğinden çok daha kaliteli bir görünüme ve akıcı mimiklere sahip.

Araştırmacılar, bu yapay zeka yazılımını Obama’ya entegre etmek için kendisinin başkanlık döneminde yayınladığı haftalık videolardan tam 14 saatlik bir kısmı kullanmışlar. Sistemler öğrenen makine mantığı ile eğitildikten sonra, eski başkanın diğer videolarından alınan ses dosyaları yazılıma eklendi. Yazılım, Obama’nın daha önce sıklıkla kullandığı mimiklerle, ses kayıtlarındaki tonları uygun bir şekilde sentezledi. Sonucun çok daha doğal görünmesi için yazılım, kafa ve çene hareketleri gibi jestleri düzenledi:

Araştırmacılara göre yazılım henüz mükemmel değil. Ancak bu seviye de bile gerçekten ürkütücü derecede ikna edici olabilecek görüntüler oluşturmayı başarmış. Ekip, uygun dil ve çene hareketlerinin mimiklere daha iyi entegre edilmesi için çalışacaklarını dile getiriyorlar. Tabi bir noktadan sonra top Obama’dan çıkıyor ve istenilen kişinin yapay zeka destekli sahte konuşma videoları hazırlanabiliyor.

Geliştirilen bu teknolojinin varacağı nokta hakkında kafa yormak elbette mümkün. Belki de geleceğin siyasetçileri, oturdukları yerden ürettikleri mesajları tüm dünyaya bu şekilde yayınlayacak. Ya da kim bilir, belki de bu yazılımlar kötü niyetli kişilerin eline geçecek (Belki de geçmiştir). İşte o zaman vay halimize...

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