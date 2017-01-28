Dünya'mızın başına gelebilecek galaktik felaketleri hiç düşündünüz mü? Bunlar kurgu değil, tamamen gerçekler. Bir anlık bir değişimin sonucunda bedelini soyumuzun tükenmesi ile ödeyebileceğimiz 6 felaketi sizler için sıraladık.

Yeryüzündeki tüm felaketlere rağmen ihtimallere baktığımızda, hala çok rahat yaşadığımız söylenebilir. Amacımız sizi korkutmak değil, fakat aşağıda yazdıklarımız çok kolay ve birden yaşanabilecek gerçekler. Tıpkı bir trafik kazası gibi düşünün; direksiyonun başına kaza yapmak için geçmezsiniz, değil mi? İşte insanoğlunu tehdit eden ve yok olmasına sebep olabilecek 6 galaktik ihtimal!

1-Yüksek Enerjili Bir Güneş Patlaması

Güneş’imiz, sandığımız kadar huzur dolu bir yıldız değil. Sık sık güneş patlamaları meydana geliyor ve ortaya çıkardığı manyetik alan, yeryüzündeki elektrik hatlarını olumsuz yönde etkiliyor. Bu tarz olaylar yüzünden Dünya’da birçok defa elektrik kesintileri yaşandı ve aşırı radyasyona maruz kaldık. Eğer yüksek enerjili bir güneş patlaması meydana gelirse; uydulardan internete, elektrik hatlarından telgraf ve telefon tellerine ve hatta radyoya dek, manyetizma ile çalışan ne varsa bir gecede yok olabilir. İnsanlığı doğrudan yok etmese de ısınmadan tutun da nükleer santrallere kadar yeryüzünde elektrikle çalışan her şeyi işlevsiz bırakabileceği için başımıza büyük felaketler gelebilir. Bu da insanoğlunun tamamen yok olmasına yol açabilir.

2-Asteroid Çarpması

Dinozorları yok eden ve yeryüzünde birçok etkiye sebep olmuş meteoru duymayan yoktur. İşte bu büyüklükte bir asteroidin yeryüzüne çarpmaması için hiçbir neden yok. Ayrıca, atmosferimizde sık sık asteroid yağmurları yaşanıyor. Oluşturacağı etkiyle Dünya yörüngesinden çıkabilir, tusunamilerle kara parçaları sular altında kalabilir veya volkanizma etkinliklerini tetikleyip insanlığın sonunu getirebilir.

3-Güneş'in Genişlemesi

Şimdiki yörünge hareketleriyle Güneş’in 7.72 milyar yıl sonra ömrünü tamamlayacağını biliyoruz. Bu kadar zaman sonra bir “beyaz cüce”ye dönüşecek, tabii ki çevresindeki birçok gezegeni yok edecek bir patlamadan sonra!

Fakat insanoğlu bu durumu göremeyecek, çünkü Güneş yaşlandıkça daha soğuk ve daha büyük olacak. Soğudukça, Merkür ve Venüs’e erişecek kadar genişleyecek. Dünya bu süreçte sağ kalacak ama güneş rüzgarları, gezegenimizin dönüşünü yavaşlatacak. Sonuç olarak 7.59 milyar yıl sonra, gezegenimiz Güneş’in dış katmanında bir spiral gibi dönecek.

4-Bölgesel Gamma Işımaları

Süpernova patlamaları ve yıldız çarpışmaları sırasında yüksek miktarda gamma ışımaları gerçekleşiyor. Bu sırada ortaya çıkan enerji atımları birkaç saniye veya dakika sürebiliyor ancak sonuçları yıkıcı oluyor. Bu olaylardan çıkan radyasyonlar, ozon tabakamıza zarar verebiliyor. Eğer atmosfer, buna fazla maruz kalıp delinirse, Güneş’ten gelen UV ışınlarına maruz kalabiliriz. Bu da cilt kanseri ve envai çeşit hastalıktan sonra insanoğlunun yok olmasını getirebilir.

5-Çevremizde Gerçekleşebilecek Bir Süpernova Patlaması

Süpernova patlaması, bir yıldızın ömrü bittikten sonra patlayarak kendi içine çökmesi demek. Samanyolu Galaksisi'nde 100 yılda bir veya iki defa görülüyor. Yeni bir yüzyılın henüz başlarındayız. Yani 2100’e dek iki adet patlama bekleyebiliriz. Peki bu etrafımızdaki yıldızlardan biri olursa?

Betelgeuse yıldızı, yaşamının sonuna gelmek üzere. Ama o, 460-650 ışık yılı uzaktaki Orion galaksisinde. Bilim insanları 50 ışık yılı mesafesinde olmadıkça ozon tabakasında bir sorun olmayacağını ileri sürüyorlar. Kim bilir, belki de bu mesafede keşfedemediğimiz yaşlı bir yıldız vardır!

6-Hareket Eden Yıldızlar

Eğer uzayda serbest halde dolaşan yıldızlardan biri, Samanyolu Galaksisi’ni deler ve dış çeperdeki Oort Bulutsusu’na çarparsa; bu gezegenimizin sonu olabilir. Çünkü sonucunda ortaya çıkabilecek hareketlilikler kestirilebilir olmayacaktır. Diğer bir ihtimal ise Güneş Sistemi’nin içinde hareket ettiğimiz galakside bölgesini, 20.000 veya 50.000 yıl içerisinde değiştirecek olması. İçinde olduğumuz heliosfer daha az etkili olabilir. Bu da insanlığın yok olmasına neden olabilir.