'Gerçeklik' Kavramını Sorgulayan En İyi 20 Film!

İçinde bulunduğumuz dünya gerçek mi, yoksa bir rüya veya simülasyon mu? Bu neredeyse insanlık tarihi kadar eski olan soruyla, önceleri yalnız filozoflar ve bilim insanları ilgileniyordu. (Örneğin, bkz: Platon'un Mağara Alegorisi.) Günümüzde ise hemen her kişi ya da kurum gibi, sinema sektörünün de gündeminde.

Özellikle 90'lı yıllardan sonra bu alanda pek çok film çekildi. Bu filmlerin bir kısmı konuyu derin ve tutarlı bir şekilde irdelerken, diğer bir kısmı ise deyim yerindeyse sınıfta kaldı. Şimdi, o derin ve tutarlı filmlerin 'en iyileri' hangileri, ona bakalım... (Sıralamada IMDb puanları değil, konuyla yakınlık dereceleri esas alınmıştır.) 20. The Quiet Earth (1985) 19. Edge of Tomorrow (2014) 18. Comet (2014) 17. Stalker (1979) 16. The Fountain (2006) 15. The Seventh Seal (1957) 14. Mulholland Drive (2001) 13. Jacob's Ladder (1990) 12. The Butterfly Effect (2004) 11. Source Code (2011) 10. Altered States (1980) 9. The Truman Show (1998) 8. Cube (1997) 7. eXistenZ (1999) 6. Total Recall (1990) 5. The Thirteenth Floor (1999) 4. Dark City (1998) 3. Inception (2010) 2. Open Your Eyes (1997) 1. The Matrix (1999)

 36 7 4 3 3