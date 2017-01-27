Gerçekten LG G6'ya Ait Olan Yeni Bir Görüntü Ortaya Çıktı

Rakiplerine nazaran düşük bir işlemciye sahip olacağı iddia edilen LG G6’ya ait yeni fotoğraflar birbirini ardına gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde LG’nin bu yılki amiral gemisi olacak olan G6’nın gerçek bir fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Fotoğraf çok fazla detayı belli etmese de LG’nin G5’te yer verdiği modüler tasarımı kesin olarak G6’da kullanmayacağı belirtilmişti, ki beklenen de buydu.



Geçtiğimiz Günlerde Sızdırılan LG G6 Fotoğrafı

Şimdi de LG G6’ya ait yeni yeni bir fotoğraf sızdırıldı. Ancak telefonun bir kısmının göründüğü bu fotoğrafın, telefonla ilgili önceki fotoğraftan daha da az detayı ele verdiğini söyleyebiliriz.



En Son Sızdırılan LG G6 Fotoğrafı

LG G6’nın ekranının LG Display’in ürettiği, 5,7 inç boyutunda, 9:18 görüntü oranına ve 2880x1440 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran olacağı söyleniyor. Ayrıca bu ekranın LG G5’te kullanılan ekrandan %30 daha az enerji tüketeceği de belirtiliyor.

Telefondaki işlemcinin ise Qualcomm Snapdragon 821 olacağına dair söylentiler var ve eğer doğruysa, rakiplerinin birçoğu Qualcomm Snapdragon 835 kullanırken LG G6’nın nispeten daha eski bir işlemci kullanması oldukça önemli bir dezavantaj olacaktır. Bununla birlikte cihazın toz ve suya karşı dayanıklılığı temsil eden bir IP sertifikasyonuna ve değiştirilemeyen bir bataryaya sahip olacağı ifade ediliyor. LG G6’nın gelecek ay düzenlenecek olan MWC 2017’de duyurulması bekleniyor.