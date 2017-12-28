Geliştiriciliği Yalçın Özdemir ve bir grup Türk mühendisin yaptığı Papillon, kaldırıldıktan sonra gelen tepkiler üzerine yeniden Google Play'e eklendi.

Kısa süre önce geliştiriciliğini Yalçın Özdemir ve bir grup Türk mühendisin yaptığı Papillon isimli uygulamanın Google tarafından kaldırıldığını açıklamıştık. Google’ın Papillon’dan çok daha sonra geliştirdiği Selfie-style answers isimli uygulamasıyla benzerliği olmasından dolayı Türk geliştiricilerin elinden çıkan uygulama, platform üzerinden kaldırılmıştı.

Bu olayın ardından çeşitli sosyal medya platformlarında kampanyalar başlatıldı. Anlaşılan bu kampanyalar Google’ın bu işten sıyrılamayacağını düşünmesine sebep olacak ki uygulama yeniden Google Play Store’a eklendi.

Soru cevap konseptini çok güzel bir şekilde bir araya getirerek sosyal medyayı bilgi paylaşımı olarak kullanmayı hedefleyen Papillon, App Store ve Play Store’da kısa sürede herkesin beğenisi kazanmıştı. Google’ın Papillon’un çıkış yapmasından yaklaşık 1 ay sonra duyurduğu Selfie-style answers uygulaması, Türk uygulamasıyla benzer özellikler taşıyordu. Google’da kısa süre içerisinde herhangi bir sebep sunmadan uygulamayı kaldırarak bir nevi uygulamayı çaldığını doğruladı.

Papillon’un yeniden Google Play’e geldiğini bizzat Yalçın Özdemir resmi Twitter hesabından duyurdu.

Google’ın neden önce kaldırıp sonra yeniden geri getirdiğini net olarak bilmiyorum, ancak muhtemelen olayın ulusal basında yayınlanmasından korkmuş olabilirler. Bu kampanya biraz daha büyüseydi muhtemelen ulusal basında yer alacak ve Google’ın marka değerine zarar verecekti.

Papillon’u şu anda Google Play ve App Store üzerinden indirebilirsiniz. Bilgiler öğrenip bilgiler paylaştığınız Papillon’a bir şans vermenizi öneriyorum. Uygulamayı aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.