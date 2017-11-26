Gereksiz Derecede Lüks 10 Otel

"Lüks" kelimesine yeni bir anlam kazandıran konaklama yerlerini sizler için listeledik.

Kış kapımızda ve bu soğuklarda hepimiz tatil yapmayı özlüyoruz. Bu listemizde biraz içinizi ısıtacak hem de "İnsanlarda ne paralar var be" dedirtecek bir içerik yapalım dedik.Tatilde olduğunuzda, bazı oteller kendinizi ayrıcalıklı hissettirir, diğerleri ise buna benzer şekilde davranır. Listemizdeki oteller, süitleri, kişisel din adamları, yastık hizmetleri ve helikopterle ulaşım gibi ayrıcalıkları ile dikkat çekmekte. Haliyle fiyat etiketi de verilen hizmetle doğru orantılı. Eğer paranız varsa kesinlikle ölmeden önce bu lüks süitleri bizim yerimize de ziyaret edin.

Gecelik: 9.750$ / 38.573 TL

İki yatak odalı Plateau Villa süitinde 1,800 feet karelik oturma alanı, ayrıca açık bahçe, banyo alanı ve konukların konaklamaları boyunca lüks yaşamalarına imkan tanıyan yemek köşkleri bulunmaktadır.

Gecelik 3.500$ / 13.847 TL

Şehvetten esinlenilen bir ortam yaratmak için tasarlanan Provocateur Suite, en hevesli "Grinin Elli Tonu" hayranlarını çok fazla heyecanlandıracak.

Gecelik: 30.000$ / 118.689 TL

Villa La Cupola Süit, Rönesans dönemini hissettirecek. Bunun dışında otel; özel asansör, spor salonu, şarap mahzeni ve kişisel kuaför gibi imkanlar sunuyor.

Gecelik: 500$ / 1.978 TL

Suite del Virrey’de özel jakuziye balkon ve yüksek ahşap kirişlerle süslenmiş tavanlara sahip iki oda bulunmakta. Süiti tutan müşterilere Konsiyerj, ödünç iPad cihazları veriyor.

Gecelik: 1.153$ / 4.561 TL

Arctic Circle'ın 200 kilometre üzerindeki küçük bir köydeki otelin konukları -5 Fahrenheit'te rahatça uyuyorlar. Her oda, benzersiz buz ve kardan yapılmış bir oturma alanı ile döşenmiştir.

Gecelik: 26.000$ / 102.863 TL

Royal Suite dört yatak odası, dört banyo, Fransız antika mobilyaları ve panoramik Eyfel Kulesi manzarası ile konuklarını ağırlıyor. Ayrıca otel, Paris’in en büyük ve pahalı oteli unvanını taşıyor.

Gecelik: 23.000$ / 90.994.TL

Royal Süit konukları iki yatak odası, yemek odası, sinema hatta 780 metrekarelik süitin içerisindeki yürüyen merdivenler ile ağırlıyor.

Gecelik: 1.500$ / 5.934 TL

Dünyanın birkaç sualtı otellerinden biri olan Manta Resort üç katlı süit içerisinde, çatı katı, salon, banyo olan deniz seviyesinde iniş katı, mercan resifi ve onlarca balık türünün panoramik manzaralarını sunan yatak odası ile konuklarını ağırlıyor.

Gecelik: 69.000$ / 272.984 TL

Konuklar, Hotel President Wilson'daki Royal Penthouse Suite'de huzuru ve lüksü bir arada bulacaklar. Özel teras, kurşungeçirmez cam, oturma alanları, 12 yatak odası ve banyo ile adeta bir köşk olarak hizmet vermekte. Ayrıca Avrupa’nın en geniş otel odasına sahip olduklarını iddia ediyorlar.

Gecelik: 17.000$ / 67.257 TL

President Suite, üç balkon, üç banyosu ile eşsiz Singapur manzarasını sunmasının yanı sıra, , buhar odası, sauna içeren bir egzersiz odası ve bilardo masası bulunan oyun odası ile konuklarına hizmet veriyor.