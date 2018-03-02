Geri Adım Atan Facebook, Venüs Heykeli İçin Özür Diledi

Pornografik olduğu gerekçesiyle Willendorf Venüsü heykeli paylaşımını sansürleyen Facebook, özür dileyerek paylaşımı yeniden onayladı.

Birkaç gün önce sizlere aktardığımız haberde, dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi olan Facebook’un yontma taş devrinden kalma 30.000 yıllık Willendorf Venüsü heykelini ‘fazla seksi’ bulduğunu ve pornografik olduğu gerekçesi ile yayından kaldırdığını bildirmiştik. Konu ile ilgili eleştirilerin artması nedeni ile Facebook bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

‘’Reklam politikalarımız, çıplaklığa veya ima edilen çıplaklığa izin vermiyor ancak heykeller için bir istisnamız bulunuyor. Bu sebepten bu görsel ile kullanılan reklamın onaylanması gerekirdi.’’ diyerek kaldırılan Willendorf Venüsü için özür dileyen Facebook sözcüsü, ilgili reklamı onayladıklarını belirtti.

Bir krize ve Facebook’un özür dilemesine neden olan gönderi İtalyan sanat aktivisti Laura Ghianda tarafından geçtiğimiz Aralık ayında paylaşılmıştı. Kısa sürede geniş bir kitleye ulaşan paylaşım daha sonra ise pornografik olduğu gerekçesi ile Facebook tarafından sansürlenmişti.

Adını 1900’lü yılların başında bulunduğu Avusturya'nın Willendorf şehrinden alan Willendorf Venüsü, 11 santimetre boyunda bir heykel ve yontma taş devrinden günümüze kadar varlığını sürdürebilmiş durumda. Yontma taş devrinin en önemli eserlerinden biri olarak gösterilen heykel, tarih öncesi dönemin doğurganlık sembolü olarak gösteriliyor.