Geri Dönüşüm, Robot Clarke'a Emanet

Yeni denenmeye başlanan bir sistemle Clarke adındaki robot, ambalajları tarayarak yapay zekasıyla geri dönüştürülebilen atıkları diğerlerinden ayırıyor.

Çoğu insan geri dönüşümle ilgili neler yapması gerektiğini bilmiyor ya da geri dönüşümü önemsemiyor. Aslında olay çok basittir; tüketimi azalt, geri dönüştür ve tekrar kullan. Geri dönüşüm konusunda kurtarıcımız robot Clarke olabilir.

AMP Robotics tarafından geliştirilen robot, yapay zekası sayesinde yiyecek ve içecek ambalajlarını tanıyarak bir birinden ayırabiliyor. Clarke, Denver'daki bir atık toplama merkezine yerleştirildi. Kameralarıyla geri dönüştürülebilir atıkları diğerlerinden ayırt ediyor, robot kolu ve vantuzlarını kullanarak onları toplayıp ayırıyor. Ayırılan atıklar geri dönüşüm tesislerine doğru yola çıkıyor.

Dakikada 60 maddeyi bulup toplayan robot, %90 doğrulukla çalışıyor. Bir insanın aynı işi yapması iki katı daha uzun sürüyor. Böylece Clarke, maliyetten %50 tasaruf sağlamış oluyor.

AMP Robotik kurucusu Mantanya Horowitz, ''Oluşturduğumuz platform şu anda bir geri dönüşüm tesisi için başarıyla çalışıyor. Günümüzde geri dönüştürülebilen nesnelerin neredeyse tamamını tanıyor.'' dedi.

Clarke, yapay zeka tabanlı bir sistem olduğu için çalıştıkça daha fazla veri topluyor. Böylece şuan karton ağırlıklı olmasına rağmen ileride maddeleri markalarına kadar tanıyabilecek verilere ve teknolojiye erişmiş olucak.

Geri dönüşümün özellikle günümüzün önemli sorunlarından olan küresel ısınması durdurmak için ne kadar önemli olduğunu düşünürsek Clarke, insanlığa ve gezegenimize oldukça yardımcı olabilir.