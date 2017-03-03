Lenovo MWC 2017'deki rakiplerinden geri kalmadı. Şirket, satın aldığı Motorola'yı yeni üreteceği cihazların markası haline getirecek.

2016’da yeni sahibi Lenovo tarafından adeta yok edilen taşınabilir ilk telefonun üreticisi Motorola’nın, kendi marka logosuyla Lenovo’nun yeni ürettiği telefonlarda yer alacağı konuşuluyor.

Bu pazar günü CNET’e bir röportaj veren Motorola Başkanı Aymar de Lencquesaing, “Kendimizi nasıl sunacağımız konusuna açıklık getirdiğimiz için Lenovo markayı geri getirecek” şeklinde, söylentileri doğrulayan demeçlerde bulundu. MWC 2017’de Nokia ve Blacberry’nin efsanevi geri dönüşünü de “Ellerindeki nostalji kartını çok iyi oynadılar. Sektörde böyle atılımları aynı anda iki firmanın yapması bizde bazı şeylerin firmalar arasındaki vızıltılarla ilgili olabileceğini düşündürdü” şeklinde değerlendirdi.

Lenova her ne kadar yakın bir söylem olan “Moto” modelleriyle markaya çağrışım yapmaya çalışsa da tüketiciler bunu hiç bir zaman kabullenmemiş gibi. İşte bu yüzden bu tip açıklamaların gelmesi gayet doğal. Ayrıca rakiplerinin yaptığı ataklara hayıflandıkları için firmanın büyük bir hırsla devrimsel modeller üretebilecek yeni Motorola’yı sürmesi muhtemel. Küllerinden doğacak markanın, sadece Çin gibi belirli pazarlardan başlayıp sonradan tüm dünyaya açılacağına kesin gözüyle bakıyor.

Başkan Lencquesaing ayrıca Motorola’nın pratik kullanımdan uzak olduğu gerekçesiyle akıllı saat üretimi planlamadığını belirtti.

Motorola Bahtsızlığı

Öte yandan 2011 yılında Motorola’dan ayrılan ABD’li firma Motorola Mobility aynı yıl Ağustos ayında Google tarafından satın alınmıştı. Heralde tüm planları üç yıl içerisinde değişen Google şirketi neredeyse tüm patentleriyle birlikte Lenovo’ya sattı.

2016 yılına en büyük beş akıllı telefon üreticisi listesine giriş yaparak başlayan Lenovo, daha yılın ilk çeyreğinden itibaren büyük beşliden geri dönmemek üzere düşüş yaşadı.

Yeni Motorola’dan elbette eski imajına yönelik beklentimiz yüksek, ancak yönetimsel sorunlar devam ederse başarıya uzak kalabilirler.