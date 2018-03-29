GetContact'a Mahkeme Kararı İle Erişim Engeli Geldi

Son günlerde birden oldukça popüler hale gelen mobil uygulama 'GetContact' için erişim engeli geldi. GetContact ve benzeri uygulamaların, kişisel verileri tehlikeye attığı düşünülüyordu.

Özellikle son günlerde birden kullanıcısı artan ve popüler hale gelen GetContact ile birlikte, bu tarz uygulamaların, kullanıcıların kişisel bilgilerini tehlikeye attığı gündeme gelmişti. Kişi listelerine erişim izni isteyen ve bu sayede tüm bilgileri kendi veritabanına kaydederek gizli kalması gereken bilgilere erişen GetContact, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği verdiği erişim engeli kararı yalnızca GetContact için değil, rehber sorgulama ve numara bulma gibi işlemlerin yapıldığı 70 uygulama için geçerli olacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) talebi üzerine, aralarında GetContact'ın da bulunduğu 70 uygulama ve numara bulma sitesine erişim engeli uygulanacak. Özellikle GetContact ile gündeme gelen güvenlik sorunlarından sonra AppStore ve Play Store, uygulamayı kaldırma kararı almıştı. Gelen erişim engeli ile birlikte artık uygulamanın kullanılması mümkün olmayacak.

Dün yapılan açıklamalarda BTK, kişilere erişim listesinin kullanıcı rızası ile paylaşıldığını ve bu sebep ile ellerinden birşey gelmeyeceğini açıklamıştı. Ancak artan tepkiler, konunun gündemi uzun süre meşgul etmesi ve Apple ve Google'ın da uygulamayı kaldırması üzerine, harekete geçilmişti. Facebook gibi bir uygulamanın bile, güvenlik ihlalleri yaptığını kabul ettiğini düşünürsek, özellikle elimizden hiç düşürmediğimiz telefonlarımıza yüklediğimiz uygulamalar ile ilgili daha dikkatli olmamız gerekiyor gibi görünüyor.