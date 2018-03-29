GetContact’ın Geliştiricisinin Türk Olduğu Ortaya Çıktı!

Son dönemin çok konuşulan uygulaması GetContact’ın geliştiricisi, Türk bir girişimci çıktı. Burak Sağlık isimli geliştirici, uygulamanın verilerini satmayacaklarını belirtti.

Kısa sürede tüm dünyanın en çok konuşulan uygulamalarından olan GetContact’ın geliştiricisi ortaya çıktı. Arkadaşlarınızın rehberine nasıl kaydolduğunuzu gösteren uygulama, şu veri güvenliğinin ihlali gibi konularla gündemde. Tüm dünyada çok konuşulan GetContact’ın geliştiricisi de ortaya çıktı. Teknasyon şirketinin kurucusu Burak Sağlık isimli Türk bir girişimci tarafından geliştirilen uygulama, bir süredir ülkemizde en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Hürriyet’in haberine göre GetConcact’ın kurucusu Burak Sağlık şunları söyledi:

“Çağrı tanımlama uygulamalarını dünyada aylık 500 milyon kişi kullanıyor. Getcontact’ı 3 milyar doları aşan değerlemeye sahip girişimler ile rekabet edebilen bir ‘çağrı tanımlama’ girişimi olarak konumlandırıyoruz. Alternatiflerinden farklı kılan bir özelliğe sahip olmasını istedik ve bu nedenle ‘Nasıl Görünüyorum?’ özelliğini geliştirdik. Bu uluslararası veri paylaşımı kanunlarına uyumlu olarak hizmet sunmaktadır. Onlarca farklı ülkede beklediğimizin çok daha üstünde ilgi ile karşılaştık. Günlük aktif trafiğimiz 3 milyon kişiye ulaştı. Aylık ise 20 milyon.”

Son günlerde internette ortaya çıkan haberleri gördükçe üzüldüklerini belirten Sağlık, iddia edilen “veri paylaşımını kötüye kullanım” ile ilgili doğrulayıcı nitelikte bir kanıt olmadığını belirtti. “Bu tür asılsız haberleri gördükçe üzülüyor ve şaşkınlık içerisinde takip ediyoruz. Bu haberler nedeniyle bazı kullanıcılarımız, istediğimiz bazı izinler için endişe duyuyor. Bu endişeleri gidermek için ‘www.getcontact.com’ web adresimizde bir bülten yayınladık” diyen Sağlık, bültende bu verileri üçüncü taraf şirketlere satmadıklarını açıkladıklarını belirtti.

İş modellerinin veri satımı yerine ücretli üyelik ve uygulama içi reklam sunumları şeklinde ilerlediğini söyleyen Sağlık, son dönemin en popüler rehber uygulaması olduklarını belirtti. AppStore’un popüler ücretsiz uygulamalar sayfasında ilk sırada yer alan uygulama, Google Play’de ise 10 milyon indirmeye ulaştı. Milyonlarca insanın kullanmaya devam ettiği GetConct uygulamasında şu ana kadar 4.5 milyar telefon sorgulaması yapıldığını belirten Sağlık, uygulamanın kişilerin rehberine nasıl kayıtlı olduğunuzu göstermesinin yanında istenmeyen numaraları engelleme özelliğini de içerdiğini belirtti.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, rehberlik hizmeti veren uygulama ve web sayfalarını, kişisel verilerin korunması kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle durdurma kararı çıkarmıştı. 25 Ocak’ta resmi gazetede yayınlanan bu karar, söz konusu uygulamaların bu kuralı hiçe sayması halinde erişiminin engellenmesiyle sonuçlanacaktı.