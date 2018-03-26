Karşıdaki kişinin numaranızı nasıl kaydettiğini öğrenmek gibi özelliklere sahip GetContact uygulamasına bir göz attık.

Ülkemizdeki mobil operatörler, sizi arayan numaraları telefonunuz uygun olmasa bile size sonradan ulaştırabiliyor. Bu özellik çok güzel olsa da, Getcontact uygulaması ile akıllı telefonlardaki arama özelliğine gelen özelliklerin yanında çok basit kalıyor. Bir insanın sizin numaranızı rehberine nasıl kaydettiğini dahi görmenizi sağlayan GetContact, kısa süre içerisinde milyonlarca akıllı telefonda kullanılmaya başladı.

GetContact çok işlevsel bir uygulama olsa da, telefon rehberinize tam erişim sağlaması bazı kullanıcılar için sıkıntı yaratıyor. Yine de Facebook gibi “üye olmasanız dahi” verilerinizi çalan şirketler varken, GetContact gibi bir uygulamayı kullanmak isteyebilirsiniz.

Herkesin Dilinden Düşmeyen Bu GetContact Nedir?

Akıllı telefonunuzun rehberine erişim sağlayan uygulama, diğer kişilerin sizin telefon numaranızı nasıl kaydettiğini gösteriyor. Elbette aynı şekilde sizin de diğer kişileri nasıl kaydettiğiniz karşıdaki kişiye iletilebiliyor. Bunun için önemli bir etken var: Uygulamanın çalışması için karşıdaki kişinin de GetContact kullanması gerekiyor.

GetContact Hangi Amaçla Kullanılıyor?

GetContact, karşıdaki kişinin rehber bilgileri dışında, numaraları engelleme ve filtre koymak için de kullanılıyor. Sizi rahatsız eden kişileri engelleyip bu numaraları raporlayabildiğiniz uygulama sayesinde, özellikle trollemek amacıyla spam aramalar yapan kişilerin önüne geçilmiş oluyor.