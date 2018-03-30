Bütün dünya Facebook’un kişisel bilgileri sızdırması olayıyla çalkalanırken, geliştiricisinin Türk olduğu anlaşılan rehber uygulaması GatContact, viral bir şekilde popülerleşti. Herkes diğer insanların rehberinde nasıl yer aldığını merak ederken, sosyal medyaya yansıyan komik paylaşımları derledik.

Mobil rehber uygulaması GetContact, kısa bir süre önce sessiz sedasız Apple Store ve Google Play üzerinden kullanıcıya sunuldu. İnsanlar, Instagram hikayelerinden ve Twitter paylaşımlarından gördükleri bu uygulamanın peşine düştüler. Herkes kendisinin diğer insanların rehberlerinde nasıl kaydedildiğini merak etti.

Ancak bu süreç üçüncü parti bir uygulamanın ve şirketin eline kendinizin ve tüm rehberinizin bilgilerini vermekti. Temel olarak benzer şekilde çalışan daha eski uygulamalar olsa da GetContact’in doğrudan sorgulama sonucu vermesi, bir anda patlama yarattı. Açıkçası işin içinde verilerin sızdırılması tehlikesi olsa da insanlar, uygulamanın heyecanıyla bunu pek önemsemediler.

GetContact’in Türk yapımcısı ellerindeki verileri paylaşmayacaklarını söylüyor, fakat dünya Facebook’un skandallarıyla çalkalanıyorken bizim de kişisel verilerimize dair endişe duymamız çok doğal.

Gelin işin biraz da eğlence yönüne, sosyal medyada mizah konusu olan paylaşımlara bakalım:

Hatırlayanlar yoruma gelsin:

Emin misin? Sanmam:

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