GetContact Uygulamasına Güvenebilir miyiz?

Cambridge Vakasından sonra dünya ve Türk insanı artık her kullanacağı uygulamaya tedirginlik ile yaklaşmaya başladı. Peki, son günlerde feci halde popülerleşen GetContact adlı uygulamaya güvenmeli miyiz?

Epey bir zamandır kullandığımız CIA ve benzeri, bilinmeyen numaralar hizmeti veren uygulamaların yeni bir benzeri uygulamanın adı "GetContact". Bu uygulamanın, diğer bilinmeyen numaralar uygulamalarından farkı diğer cihazlarda bu uygulama kayıtlı olmasa dahi nasıl kayıtlı olduğunuzu görebilmeniz. Peki, uzun zaman önce piyasaya sürülmüş ancak son günlerde iyice popülerleşen 'GetContact adlı mobil uygulamaya gerçekten güvenebilir miyiz?

GetContact Nedir?

Uygulama, kısaca özetlemek gerekirse, muhtemelen başka cihazlardan (muhtemelen izinsiz) aldığı verilerle diğer telefonlarda hangi isimlerle kayıtlı olduğunuzu gösterebilen bir sistemle karşımıza çıkıyor. GetContact'a güvenilmemesinin sebeplerinden birisi de cihazın yüklü olmadığı cihazlarda nasıl kayıtlı olduğunuzu da görebilmenize olanak sunması.

Bu Uygulamaya Gerçekten Güvenebilir Miyim?

Gerçekten iyi niyetle yüklediğiniz bu uygulamanın istediği erişim izinler listesi epey uzun:

Sadece diğer rehberlerde nasıl kayıtlı olduğunuzu öğrenmek isterken 2. bir Cambridge Vakası yaşamak istemezsiniz herhalde o yüzden bu uygulamaya da şüpheyle yaklaşmakta fayda var.

Henüz siz bu haberi okurken bile 4 milyar kez internetten aratılan bu uygulama, hepimizi birer paranoyak yapabilir. Kişisel görüşüm herhangi bir uygulamayı indirirken bile uygulamanın erişim isteklerini kontrol etmeniz yönünde. Çünkü, zaman geçirmek için indirdiğiniz herhangi bir oyun bile oyun ile çok alakasız olan bilgilerinize erişmek için sizden izin (!) istiyor.

"GetContact Unlist Programı İle Kendi Numaramı Silebildiğimi İddia Ediyor."

Eğer uygulamayı yüklediyseniz eğer bu kadar uzun bir liste halinde izin isteyen bir uygulamanın verilerinizi sileceğini düşünüyor olabilirsiniz. Belki de haklısınız, bilemiyoruz. Ancak şahsi kanaatim, reklam ajanslarına tanesi 0.20 kuruş ila 1 tl arasında satılacak olan numaralarınızın gerçekten silindiğini düşünmeyin.

Günümüzde hala bazı insanlar güvenliklerinin ihlal edilmesi korkusundan bilgisayar kameralarını dahi kapatıyor. Bu olaylara bu kadar tedirgin yaklaşmalı, bilemiyoruz ancak bize Google Play ya da AppStore'dan indirilen ve masumane olarak empoze edilen bu uygulamaların bize fark ettirmeden 'izin' kisvesi altında telefonlarımızı dinlemeleri bile mümkün. Eğer uygulamanın, kayıtlı numaranızı sileceğini düşünüyorsanız GetContact Unlist'e buradan erişebilirsiniz.