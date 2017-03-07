Tayland’ta bir deniz kaplumbağasının yuttuğu 915 adet bozuk para, yapılan operasyon ile canlının midesinden çıkartıldı.

'Gevşek' turistlerin iyi şans getireceği inancına dayanarak fırlattığı bozuklukları yutan Bank isimli kaplumbağa için konuşan yetkililer, operasyonun zamanında yapılmasının büyük şans olduğunu dile getirdi. 25 yaşında dişi bir deniz kaplumbağası olan Bank’in yuttuğu bozukluklar, bünyesinde enfeksiyona ve kabuğunu çatlatan 5 kilogramlık bir ağırlığa sebebiyet verdi. Tayland kültüründe yer alan inanca göre kaplumbağanın yaşadığı yere bozuk para atmak, kişiye bolca servet içerisinde yüzebileceği uzun bir ömür getiriyor. Bilgisayarı Buzdolabına Koyup Cs: Go Oynadık! (Sizce soğuk tuttu mu?) - Videomuzu izlemek için buraya tıklayın!

Kaynak : http://www.livescience.com/58129-sea-turtle-swallowed-915-coins.html