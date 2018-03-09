Gezegenimizi Robotlar Basarsa Nasıl Görünürdü?

Geldiğimiz yüzyıl ve gelişen teknolojik gelişmeler ile birlikte yapay zeka ve robotlar neredeyse her gün karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Nicolas King’in Planet Earth (Yeryüzü) isimli belgesel dizisinde, gezegenimizin Boston Dynamics’in SpotMini robodog’ları tarafından basıldığını düşünmek ise farklı bir bakış açısı olarak karşımıza çıkıyor.

Bu köpek benzeri robotların gerçek olduğunu düşünmek ise her şeyin kâbus gibi olması anlamına geliyor. Bir düşünsenize şehriniz de milyonlarda bu robotlardan var ve siz etrafa kaçışıyorsunuz. Ciddi anlamda korkunç olmaz mıydı? Nixolas isimli Youtube kullanıcısı bu distopyayı videolaştırarak kullanıcılarıyla paylaştı. Planet Earth'ün parodisi şeklinde tasarlanan videoya aşağıdan erişebilirsiniz:

Olayı kendimize uyarlamamız gerekirse, geliştirdiğimiz otonom robotların bir gün karşımıza bu şekilde çıkmaması için şimdiden önemlerimizi almalıyız. Aksi takdirde şu an için parodisi yapılan bu olaya mahkûm kalmaktan başka şansımız kalmayabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Video şu an için bir parodiden ibaret olsa da gün gelip gerçekleşebilir mi?