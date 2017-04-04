Bu şehirleri gidip görseniz bile böyle açılardan hiç görmediniz.

Fotoğraçılık söz konusu olduğunda işin profesyonelleri her zaman geldikleri yeri hak ediyorlar. Baktıkça tekrar bakmak istediğiniz ve kimsenin görmediği açılardan yakalanmış ustaca fotoğraflara söylenecek söz bulunamıyor çoğu zaman.

Dünya çapındaki profesyonel fotoğrafçıların eserlerini paylaştığı platform AirPano'daki bir seri, gezegenimizdeki şehirlerin en meşhur bölgelerini bir kuşun gözünden görmemizi salıyor. Bu panoromik fotoğrafları görünce insanın bir çift kanat takıp kuş olası gelmiyor değil.

Listedeki şehirleri görseniz de görmeseniz de sizi etkilemesi muhtemel fotoğrafların açısından görmek çantanızı alıp çıkmanıza sebep olabilir

1) Wasterdok Bölgesi, Amsterdam / Hollanda

2) St. Basil Katedrali, Moskova / Rusya

3) Central Park, New York / ABD

4) Iguazu Şelaleleri, Arjantin-Brezilya Sınırı

5) Dubai Limanı, Dubai / BAE

6) Dragon Şelaleleri, Churun Meru / Venezuela





7) Şehir Merkezi, Barselona / İspanya





8) Halong Adacıkları, Halong / Vietnam

9) Arc de Triomphe, Paris / Fransa

10) Oia, Santorini / Yunanistan





11) Bogorya Gölü, Bogorya / Kenya





12) Jökulsárlón Buzul Lagünü / İzlanda

13) Powel Gölü, Utah ve Arizona eyaletleri sınırı / ABD

14) Baykal Gölü, İrkutsk / Rusya

15) Kelebekler Vadisi, Antalya / Türkiye :)