Fotoğraçılık söz konusu olduğunda işin profesyonelleri her zaman geldikleri yeri hak ediyorlar. Baktıkça tekrar bakmak istediğiniz ve kimsenin görmediği açılardan yakalanmış ustaca fotoğraflara söylenecek söz bulunamıyor çoğu zaman.
Dünya çapındaki profesyonel fotoğrafçıların eserlerini paylaştığı platform AirPano'daki bir seri, gezegenimizdeki şehirlerin en meşhur bölgelerini bir kuşun gözünden görmemizi salıyor. Bu panoromik fotoğrafları görünce insanın bir çift kanat takıp kuş olası gelmiyor değil.
Listedeki şehirleri görseniz de görmeseniz de sizi etkilemesi muhtemel fotoğrafların açısından görmek çantanızı alıp çıkmanıza sebep olabilir
1) Wasterdok Bölgesi, Amsterdam / Hollanda
2) St. Basil Katedrali, Moskova / Rusya
3) Central Park, New York / ABD
4) Iguazu Şelaleleri, Arjantin-Brezilya Sınırı
5) Dubai Limanı, Dubai / BAE
6) Dragon Şelaleleri, Churun Meru / Venezuela
7) Şehir Merkezi, Barselona / İspanya
8) Halong Adacıkları, Halong / Vietnam
9) Arc de Triomphe, Paris / Fransa
10) Oia, Santorini / Yunanistan
11) Bogorya Gölü, Bogorya / Kenya
12) Jökulsárlón Buzul Lagünü / İzlanda
13) Powel Gölü, Utah ve Arizona eyaletleri sınırı / ABD
14) Baykal Gölü, İrkutsk / Rusya
15) Kelebekler Vadisi, Antalya / Türkiye :)