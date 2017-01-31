Gök bilimciler tarafından yapılan araştırmalarda güneş sistemindeki gezegenlerin soğumuş yıldızlardan artakalan tanelerden oluştuğu sonucuna ulaşıldı.

Daha önce güneş sisteminde yer alan gezegenlerin yapı taşının herhangi bir belirginlik göstermeyen dev yıldızlardan gelen parçalar olduğu biliniyordu ancak bu parçaların ne olduğu ile ilgili onlarca farklı kuram ortaya atılmıştı.

Şimdi ise Nature Astronomy isimli dergide yayınlanan çeşitli araştırmalara göre gök bilimciler bir araya gelerek Güneş Sistemi'ni ortaya çıkaran parçacıkların soğmuş yıldızlardan artakalan tanecikler olduğunu keşfetti.

Çalışmada kırmızı cüceler adıyla da anılan soğmasına rağmen hala düşük derecede enerji yayan belirsiz dev yıldızlarda gerçekleşen füzyon tepkimelerinin sanılandan iki kat daha fazla olduğu ortaya çıktı. Bu tepkimeleri İtalya'da bulunan Yeraltı Nükleer Astrofizik Laboratuvarı'nda gerçekleştirdikleri deneylerle gözlemleyen bilim insanları bu esnada açığa çıkan tepkimelerin aynı zamanda kadim gök taşı kalıntılarının arasında yer alan taneciklerin oluşumunu da açığa kavuşturduğunu savundu.

Aslında bu olay küçük taneciklerin bu kadar büyük gezegenleri nasıl meydana getirebileceğini düşündürse de bahsi geçen belirsiz dev yıldızların Güneş'in yaklaşık 6 katı büyüklüğünde olduğu biliniyor. Bu nedenle de bu dev yıldızlardan artakalan parçacıklardan gezegenlerin oluşması pek de sürpriz değil.