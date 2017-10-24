Gfycat Aylık 130 Milyon Aktif Kullanıcıya Ulaştı!

Gfycat'in CEO'su Richard Rabbat, şirketin aylık aktif kullanıcı sayısının 130 milyona ulaştığını duyurdu.

GIF'ler yani kısa formlu videolar yıllardır belirli bir popülerlikte bulunuyor. Ancak son yıllarda mobil internetin iyiden iyiye gelişmesi GIF'lerin telefonlarda daha çok kullanılmasının önünü açtı. Öyle ki bir GIF kütüphanesi olan GIPHY de Temmuz ayında yaptığı açıklamada aylık 200 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştıklarını açıklamıştı.

Haber başlığında da gördüğünüz üzere Gfycat, aylık 130 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Rabbat, zaman için yaratıcı şeylere odaklandıklarını belirtti. Richard Rabbat, içerik oluşturucuların, anlatmak istedikleri hikayeleri Facebook'ta, Twitter'da ya da herhangi bir yere koymak istediklerini vurgulayarak daha fazla insanın içerikleri farklı platformlarda yayınlamasını sağladıklarını söyledi.

Rabbat, şirketin geçen yılın Eylül ayında 56 milyon aylık aktif kullanıcısı olduğunu ve gelişmenin iki kattan daha fazla olduğunu belirtti. Facebook Messenger'la başladıkları yeni deneyimin GIF olarak görünmeyen içerikleri oluşturmak için yeni bir yol olduğunu söyleyen Richard Rabbat, bunların insanların paylaşabileceği bir ifade olduğunu ve bazı durumlarda GIF'ın GIF olmayacağını bir çizim ya da dikkat çeken bir şey olacağını söyledi. Ayrıca belirtelim, Gfycat geçen yıl Eylül ayında Alsop Louis Partners, Pear Ventures, You ve Mr. Jones ve diğer bireysel yatırımcıların yanı sıra Stanford StartX fonundan 10 milyon dolarlık yatırım almıştı. Siz ne düşünüyorsunuz Türkiye'nin nüfusundan daha fazla kişi aylık olarak Gfycat'i ziyaret ediyor sizce GIF alemi altın çağını mı yaşıyor.?