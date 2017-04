Ghost in the Shell, İlk Haftasında Hayal Kırıklığı Yaşadı!

Ghost in the Shell, Box Office'de yüzü gülmeyen filmler arasında yer aldı. Pramount Pictures, Kabuktaki Hayalet filminden ciddi zararlar etti. Ülkemizdeki sebebi ise açık: O başlığı değiştirmeyecektiniz.

Bir filmi beğendiğimizde onun ikincisinin gelmesini bekleriz. Bazıları gelir bazıları ise gelmez. Bu durumu sağlayan konu ise filmin sinemada aldığı başarıdır. Sonuçta filmler milyonlarca dolara mal olabiliyor. Durum böyle olunca filmin başarısızlığı büyük kayıplara ve devam filminin olmamasına sebep olabiliyor. 31 Mart 2017 tarihinde vizyona giren Ghost in the Shell de onlardan birisi gibi gözüküyor. Film, ilk haftasında çok büyük bir hayal kırıklığına uğradı. 110 milyon dolarlık bütçe ile çekilen filmin, reklamlarla birlikte yaklaşık 180 milyon dolarlık gideri olduğu düşünülüyor.

Genelde filmlerin en çok para kazandığı hafta olan ilk haftada yalnızca 60 milyon dolar kazanan Ghost in the Shell, tahminlere göre bu gidişle zararla kapatacak. Filmin ikincisinin çıkmasını bir hayli azaltacak bu haber, filmi seven birçok kişiyi üzdü. Genel bir kesim olarak filmin grafiklerinin güzel olduğu ancak hikayesinin çok zayıf kalındığından yakınılıyor. Scarlett Johannson’ın oynadığı Ghost in the Shell’in en iyi ihtimalle, kendi ücretini çıkaracağı konuşuluyor.

Geçtiğimiz hafta vizyona giren bir başka film Power Rangers da 100 milyon dolarlık bütçesinin altında kaldı. 2. haftasına ulaşmasına rağmen 97 milyon doları aşamayan Power Rangers, yeni filmini beklemeyeceğimiz filmlerden birisi oldu. Yalnızca 4.5 milyon dolarla çekilen “Get Out” ise 167 milyon doları geçerek inanılmaz bir başarı sağladı.