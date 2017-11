Bandai Namco'nun Japonya'nın en büyük VR deneyim alanlarından "VR Zone Shinjuku" ile yaptığı anlaşmayla ortaya çıkan Ghost In The Shell'in VR deneyimi, VR'ı başka bir boyuta taşımaya hazırlanıyor.

Eğer bir bilim kurgu klasiği olan "Ghost In The Shell"i izleyip, "ya böyle bir Dünya'da yaşamak vardı şimdi" diyenlerdenseniz, sizi oldukça kıskandıracak bir haberimiz var. Bandai Namco, 3,700 metre karelik alana sahip Japonya'Nın en büyük VR deneyim merkezlerinden "VR Zone Shinjuku" ile yaptığı anlaşmayla birlikte, sadece bu alanda oynanabilecek "Ghost In The Shell: Arise Stealth Hounds" isimli VR Deneyimi/VR oyununu çıkarmaya hazırlanıyor.

20 metreye 12 metrelik bir alanda, 4'erli gruplar halinde, özel VR seti, tabancası ve sırtınıza bağlı bir bilgisayarla oynadığınız VR oyununda, Ghost In The Shell filmindeki, beyin hackleme ve görünmez olma gibi güçlere sahip olabileceksiniz. Eş zamanlı bir çatışma sistemi olmasıyla aynı zamanda bir Arttırılmış Gerçeklik deneyimi de olan bu oyunun, ağzınızı sulandıracak tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Oyun maalesef kişisel VR setleri için her hangi bir şekilde indirilebilir şekilde şimdilik çıkmayacak. Çünkü oyun için gereken özel kıyafetlerin yanında, oynayan 8 kişinin de hareketlerini takip eden özel bir odada oynanabiliyor. Yine de özellikle de Ghost In The Shell hayranları için, eğer bir Japonya seyahati yaparlarsa, sanırım seyahat listelerine gidilecek bir yer daha eklendi gibi gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz?