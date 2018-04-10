Gıda Bağımlısı İnsanlar Nasıl Kilo Verebilir?

Yemek bağımlılığı, birçok biyolojik ve psikolojik sebebe bağlı olarak ortaya çıkabilen oldukça ciddi bir problem. Bilim insanları da bu problemi çözme yolları üzerine araştırmalar yapıyor ve sorunu kalıcı olarak çözmeyi hedefliyorlar.

Kilo vermek ve sağlıklı beslenmek aslında hemen herkesi zorlayan bir konu. Ancak bazı insanlar, bu konuda diğer insanlara göre çok daha şanssız. Kimi insanlar artık bilimin de doğruladığı ve kimi çevrelerce 'hastalık' olarak değerlendirilen yemek bağımlılığından müzdarip. İnsülin direnci gibi biyolojik dengesizliklerinde sebep olduğu yemek bağımlılığı, doyma hissi olmadan yalnızca 'istediği' için yiyen ve buna dur deyip ne yaparsa yapsın asla kilo veremeyen insanların en büyük problemi.

Bu konuda uzun yıllar büyük sorunlar yaşayan ve kiloları ile asla başa çıkamayan bir bilişsel bilimci olan Susan Peirce Thompson, yaptığı çalışmalar sonucunda bu sorunun nasıl çözüleceğini bulmuş. Klasik 'hepsinden biraz yemek' davranışının en yanlış tutum olduğunu söyleyen Thompson, kişi için yüksek risk içeren hiçbir yiyeceğin tüketilmediği zorlayıcı ve radikal bir yöntemi savunuyor. Bu yöntemin herkes için uygun olmadığını ancak özellikle yemek bağımlısı insanların kesinlikle bunu uygulamaları gerektiğini savunan Thompson, zorlayıcı olan bu diyetin sonucunda, kişinin yeniden sağlıklı bir bireye dönüşeceğini söylüyor.

Günde iki paket sigara içen bir kişi nasıl ki 'azalta azalta' bırakamayacaksa, yemek bağımlılarının da bu şekilde ılımlı diyetler ile sağlıklarına kavuşamayacaklarını savunan bu yöntem, temelde basit ancak uygulaması oldukça zor. Şeker ve karbonhidrat tüketiminin insanı sürekli daha çok yemeye ittiği gerçeği aslında bilinen bir gerçek. Thompson'da bu tür gıdaların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini söylüyor.

Meyveli yoğurt gibi masum görünen birçok yiyeceğin, aslında acilen bırakılması gereken kötü bir alışkanlık olduğunu düşünen Thompson, protein, yağ ve sebze tüketiminin vücut için yeterli olduğunu da ekliyor. Yağ tüketimi ise Thompson'a göre, genel algıda olduğu gibi 'kilo aldırıcı' değil hatta dengeli tüketildiği takdirde kilo verdirebilir.

Yapraklı sebzeler, fındık gibi bazı besleyici kuruyemişler ve yumurta gibi besinler tüketildiğinde beyin ve mide doyduğuna ikna olur ve bu sayede şeker ve karbonhidrata ihtiyaç duyulmaz. Thompson, asla şeker ve karbonhidrat tüketmemenin çoğu insana imkansız geldiğini bildiğini ancak sağlıklı olup bu bağımlılıktan kurtulmanın tek yolunun bu olduğunu da ekliyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sağlıklı bir bünye için şeker ve karbonhidrat içeren tüm yiyeceklerden vazgeçebilir miydiniz?