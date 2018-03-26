İklim değişikliği ile birlikte sıcaklık ortalaması giderek artan Los Angeles, şehrin sıcaklık ortalamasını düşürmek için tüm şehir yollarını beyaza boyuyor.

Size Birleşik Devletler’in dünyaca ünlü şehri Los Angeles’ın sokakları kilometre başına 25 bin dolar masraf edilerek boyanıyor desem ne düşünürsünüz? Üstelik bu pahalı boyama işleminin amacı şehri serin tutmak ve enerji tasarrufu sağlamak. Biraz kafa karıştırıcı geldi değil mi?

Bildiğiniz gibi standart asfalt siyah renklidir. Bu koyu renkli zemin güneş ışınlarının %80-95’ini emerek zeminin 65 dereceye kadar ısınmasına, dolayısı ile de şehrin ısınmasına neden olur. GuardTop isimli şirket ise asfaltı beyaza boyayarak ısının asfalt tarafından emilmesini azaltmayı amaçlıyor.

Bu kesinlikle ucuz ve kolay bir işlem değil. Asfaltı boyamanın kilometre başına maliyeti 25 bin dolar. Ayrıca boyama işleminin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi için işçiler tarafından metre metre yapılması gerekiyor. Boyanın taşınması ve yola dökülmesi için ise özel bir kamyon kullanılıyor.

Hesaplamalara göre tüm Los Angeles’i beyaza boyamak 7 yıl sürecek. Beyaz asfalt Güneş ışınlarının büyük bir kısmını yansıtarak zemin sıcaklığının 12-19 derece kadar düşmesini sağlayacak. Bu da şehrin daha az ısınmasına ve iklim değişikliğinin şehri daha az etkilemesini sağlayacak. Bu sayede klima ve soğutma sistemleri masrafları azalacak.