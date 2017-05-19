Sizin seçiminize göre senaryonun devam ettiği Türkiye'nin ilk interaktif korku dizisi Hazine Avcıları, 'Süpermiş' isimli YouTube kanalında yayınlandı.

Ülkemizde son günlerde sıkça yerli internet dizileriyle ilgili haberler duymaya başladık. Bir taraftan Puhu TV'de yayınlanan Fi dizisi başarıyla devam ederken Netflix, bir Türk dizisi yapmaya hazırlanıyor ve Leyla ile Mecnun'un yönetmeninin senaryosunu yazdığı Görünen Adam isimli internet dizisi de YouTube üzerinden bir süredir yayınlanıyor. Şimdi de 'Süpermiş' isimli YouTube kanalı, Türkiye'nin ilk interaktif korku dizisini yayınladı.

Başrolünü daha önce bazı filmlerde rol alan ve Türkiye'deki popüler YouTube kanallarından tanıdığımız Cem Korkmaz'ın yer aldığı Hazine Avcıları isimli dizinin her bir bölümü birkaç dakikalık parçalardan oluşuyor. Bu parçalar ilerledikçe bir noktada karşınıza seçenekler çıkıyor ve siz dizide ne olmasını istediğinizle ilgili bir seçim yapıyorsunuz. Dizinin senaryosu sizin seçiminize göre ilerliyor ve farklı seçimlerde farklı sahneler görüyorsunuz.

Oldukça ilginç bir konsepte sahip olan bu diziyi izlemek için bu bağlantıdan YouTube kanalına ulaşabilir ayrıca dizi için hazırlanan şarkıya ve klibine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz: