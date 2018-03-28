Ünlü arama motoru Google, sadece geçtiğimiz ay 12 milyar GIF (hareketli görsel) aramasına sahip olan Tenor’u satın aldı. Anlaşmanın finansal detayları açıklanmazken, Google, platformun GIF’lerini Google Görseller ve Gboard sanal klavye servislerine ekleyeceğini duyurdu.

Dünyanın en ünlü arama motorlarından olan Google, kullanıcı sayısı 300 milyonu geçen popüler GIF platformu Tenor’u satın aldı. Google, son dönemlerde kullanıcıların oldukça hoşuna giden, kullanmanın ve izlemenin zevk verdiği bu hareketli görselleri kendi platformu üzerinde kullanmayı planlıyor. Google Görseller ve Gboard sanal klavye servislerine eklenmesi beklenen GIF’ler yeni bir trendin başlangıcı olabilir.

Kullanıcı kitlesi oldukça fazla olan Tenor’u satın alan Google, anlaşılan o ki ailesine yeni bir birey katarak daha da büyümek istedi. Bu alışveriş ise en çok Google, Android ve iOS kullanıcılarını sevindirecek gibi duruyor.

Detayları henüz net olarak bilinmeyen anlaşma sonuca satın alınan Tenor, muhtemelen Google içerisinde ayrı bir departman gibi yer alacak. Satın alınması gerçekleşen marka, bunun dışında da kendi markası olarak çalışmaya devam edecek. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Google, bu anlaşma sayesinde kullanıcı kitlesini memnun edebilecek mi?