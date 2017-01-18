Gigabyte Aorus GTX 1080 Ekran Kartı, Hızıyla Fark Yaratacak!

Gigabyte'ın Aorus markası altında piyasaya sürdüğü ilk ekran kartı, standart bellek hızı ile gelişmiş soğutma sistemi ile rakiplerinin önüne geçmeyi planlıyor.

Gigabyte Kasım ayında yaptığı açıklamada, Aorus markasını çevre birimleri ve anakartlar ve ekran kartları çapında genişletmeyi planladığını açıklamıştı. Şirket, daha sonra CES 2017'de Kaby Lake için geliştirdiği bir dizi Aorus anakartını tanıtmıştı. Şimdiyse dev şirket, Aorus bayrağı altındaki ilk ekran kartını tanıttı.

Gigabyte Aorus ekran kartı, 8GB GDDR5 belleğe sahip. Ekran kartı, fabrika ayarlı hız aşırtma ile geliyor. Standart işlemlerde 1759 MHz hızında çalışan kart, oyun modunda 1898 MHz'e, Overclock modunda ise 1932 MHz'e erişiyor.

Nvidia, standart GeForce GTX 1080'de; kart üreticileri için 1607MHz'lik bir taban saat hızı ve 1733MHz'lik Overclock kapasitesini şart koşuyor. Aorus, oyun modunda bile Nvidia'nın referans OC hızından daha güçlü.

Gigabyte, üç adet 100 milimetrelik fan ve bakır soğutma modüllerinden oluşan Windforce Stack 3x soğutma sistemi kullanarak, kartı stabil halde tutuyor. Özel soğutucu birim, oldukça sessiz çalışıyor. En azından Gigabyte'ın iddiası bu yönde.

4 yıllık garantisi bulunan ekran kartının fiyatı ise henüz açıklanmadı.