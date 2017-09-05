Gigabyte'ın Yeni GTX 1080 Ekran Kartı, Gerçekten Çok Küçük!

Gigabyte, daha önce GTX 1070'de yaptığı küçük ekran kartı serisine GTX 1080 ile devam ediyor.

Güçlü bilgisayar kurmak istiyorsunuz, ancak bunu sağlarken aynı zamanda olabildiğince küçük boyutlu ve kolay taşınabilir olmasını mı istiyorsunuz? Günümüzde çıkan ekran kartları boyutlarından dolayı bu pek kolay olmuyordu. Bu sorunu çözmek isteyen Gigabyte ise, çıkardığı yeni masaüstü ekran kartı ile küçük bir sistem toplamanızı sağlayacak.

Geçen sene çıkan GeForce GTX 1070 mini-ITX ekran kartından sonra şimdi de GeForce GTX 1080 için aynı işlemi gerçekleştiren Gigabyte, yalnızca 6.7 inç(17 cm) uzunluğunda GTX 1080 geliştirmeyi başardı. Normal GTX 1080’den yaklaşık 12,5 cm daha kısa olan yeni ekran kartı, taşınabilir masaüstü donanımı isteyenler için mini-ITX kasasına uygun çok güzel bir seçenek yaratıyor.

Gigabyte bunu yaparken elinden geldiğince soğutmaya önem vermiş. Üç bakır kompozit ısı borusu ile donatılan ekran kartı, soğutma için 90mm tek bir fan kullanıyor. Ekran kartının sıcaklığına göre değişkenlik gösteren akıllı fan sayesinde GTX 1080’i istediğiniz gibi overclock edebileceksiniz.

Nvidia, Max-Q teknolojisi sayesinde ekran kartlarını dizüstü bilgisayar kapasitesine küçültüyor, ancak kullanıcılar mini-ITX masaüstü bilgisayar tercih etmekte ısrarcı. Yakında Gigabyte’dan GTX 1080 Ti içinde mini-ITX bir ekran kartı duyurusunun gelmesini bekliyoruz. Elbette büyük boyutlu ekran kartlarının soğutmasıyla kıyaslanınca sınıfta kacaktır, ancak bu haliyle bile son derece iyi bir soğutma sunacağını tahmin ediyorum.